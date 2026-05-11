Ziobro w nowym miejscu. Prokuratura zwróci się do ambasadora USA

Jak przekazała prokuratura, na razie nie przygotowano wniosku o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak poinformował, że do złożenia takiego wniosku potrzebne jest rozpatrzenie przez sąd zażalenia na reszt Zbigniewa Ziobry. Do tego dojdzie jednak dopiero we wrześniu.

Rzecznik PK: Ziobro mógł swobodnie podróżować po krajach UE

– Kwestia, której prokuratura starała się zaradzić, ale taki jest fakt: mianowicie Zbigniew Ziobro nie jest osobą poszukiwaną międzynarodowo. Ani wczoraj nie był poszukiwany, ani dzisiaj nie jest poszukiwany. Mógł swobodnie podróżować po krajach Unii Europejskiej, tam gdzie nie jest potrzebny polski paszport – wyjaśnił prok. Nowak.

Rzecznik Prokuratury Krajowej wskazał, że zrobiono "wszystko od miesięcy, aby tego rodzaju poszukiwania międzynarodowe za Zbigniewem Ziobro zostały uruchomione".

Wcześniej komunikat w sprawie Zbigniewa Ziobry pojawił się w poniedziałek przed południem na oficjalnym profilu Prokuratury Krajowej na platformie X.

"Od wczoraj w Prokuraturze Krajowej prowadzone są czynności sprawdzające zmierzające do ustalenia, czy inne osoby pomagały podejrzanemu Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce oraz uniknięciu odpowiedzialności karnej, utrudniając tym samym śledztwo dotyczące Funduszu Sprawiedliwości" – czytamy.

Jednocześnie, jak poinformowano, kontynuowane są czynności zmierzające do ustalenia rzeczywistego miejsca pobytu zarówno Zbigniewa Ziobry, jak i byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego.

Były minister sprawiedliwości w USA

W niedzielę media podały, że były minister sprawiedliwości znalazł się na amerykańskim terytorium. Według TVN24, polityk był widziany w sobotę na lotnisku Newark w New Jersey. Stacja opublikowała jego zdjęcie, które przesłał redakcji jeden z widzów.

Wcześniej TV Republika poinformowała, że Ziobro przebywa w USA. Według doniesień, do Ameryki wyjechał także Marcin Romanowski, były zastępca Ziobry w resorcie sprawiedliwości.

– Rząd jest zagubiony, zagubiony jest Żurek. Kiedy byłem w Budapeszcie, wytoczono wobec mnie działa, które były zapowiedzą łamania prawa. Wbrew temu, co ta propaganda głoszona przez stronników Donalda Tuska powtarza, że uciekłem, to nieprawda. Przebywałem na ogłoszonej miesiąc wcześniej konferencji w Budapeszcie – powiedział w Telewizji Republika Zbigniew Ziobro.

