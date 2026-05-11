Ktoś pomagał Ziobrze? Jest nowy komunikat prokuratury

Komunikat w sprawie Zbigniewa Ziobry pojawił się w poniedziałek przed południem na oficjalnym profilu Prokuratury Krajowej na platformie X.

Prokuratura Krajowa o Zbigniewie Ziobrze. "Czynności sprawdzające"

"Od wczoraj w Prokuraturze Krajowej prowadzone są czynności sprawdzające zmierzające do ustalenia, czy inne osoby pomagały podejrzanemu Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce oraz uniknięciu odpowiedzialności karnej, utrudniając tym samym śledztwo dotyczące Funduszu Sprawiedliwości" – czytamy.

Jednocześnie, jak poinformowano, kontynuowane są czynności zmierzające do ustalenia rzeczywistego miejsca pobytu zarówno Zbigniewa Ziobry, jak i byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego.

Ziobro w USA. Rząd Tuska ma problem

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro potwierdził w niedzielę wieczorem medialne doniesienia, w myśl których przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. Przypomnijmy, że polityk przybył tam z Węgier, gdzie wcześniej uzyskał od rządu Viktora Orbana azyl polityczny. – Jestem w USA. Wczoraj przyleciałem. (...) To niezwykle złożony, piękny kraj. Najsilniejsza demokracja świata, nasz sojusznik – powiedział Zbigniew Ziobro.

Przypomnijmy, że po informacji o pobycie Zbigniewa Ziobry w USA minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że zwróci się zarówno do tego kraju, jak i Węgier o podstawy prawne, które umożliwiły mu opuszczenie terytorium Węgier i wjazd do Stanów Zjednoczonych.

Sprawę skomentował w poniedziałek wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański, który zdradził, że w resorcie sprawiedliwości odbędzie się narada, po której będą podjęte "określone działania". Szczepański przyznał jednak, że ekstradycja Ziobry to będzie "trudna rzecz" i ta sprawa znajduje się w rękach trzech resortów. Dodał, że bez zgody USA nie będzie możliwe sprowadzenie Ziobry.

– I tutaj mamy pewien problem, bo i sąd federalny [wyrazić zgodę – red.], a na końcu również administracja amerykańska, a więc właściwie pan prezydent, który musiałby decyzję ewentualnie podjąć – powiedział polityk.

