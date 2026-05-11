"Niegodne i niehonorowe". Polityk uderza w Ziobrę

W niedzielę media podały, że były minister sprawiedliwości znalazł się na amerykańskim terytorium. Według TVN24, polityk był widziany w sobotę na lotnisku Newark w New Jersey. Stacja opublikowała jego zdjęcie, które przesłał redakcji jeden z widzów.

Wcześniej TV Republika poinformowała, że Ziobro przebywa w USA. Według doniesień, do Ameryki wyjechał także Marcin Romanowski, były zastępca Ziobry w resorcie sprawiedliwości.

– Rząd jest zagubiony, zagubiony jest Żurek. Kiedy byłem w Budapeszcie, wytoczono wobec mnie działa, które były zapowiedzą łamania prawa. Wbrew temu, co ta propaganda głoszona przez stronników Donalda Tuska powtarza, że uciekłem, to nieprawda. Przebywałem na ogłoszonej miesiąc wcześniej konferencji w Budapeszcie – powiedział w Telewizji Republika Zbigniew Ziobro.

Bejda: Ziobrze pomogli przyjaciele

Do sytuacji odniósł się w poniedziałek na antenie TVP Info wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda. Jak ocenił, Ziobro nie zorganizował ucieczki sam.

– Miał przyjaciół, którzy mu pomogli – powiedział polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jak zaznaczył, były minister został teraz korespondentem jednej ze stacji telewizyjnych.

Bejda podkreślił jednocześnie, że wyjazd Ziobry do Stanów Zjednoczonych nie wpłynie na stosunki Warszawy z Waszyngtonem. – To jest nasz najważniejszy sojusznik – zaznaczył wiceszef MON.

Wiceszef MON: Ziobro powinien złożyć mandat poselski

Paweł Bejda przypomniał, że minister sprawiedliwości Waldemar Żurek już zapowiedział procedurę ekstradycyjną wobec Zbigniewa Ziobry.

– Polska ma podpisane porozumienie o ekstradycji z USA – przypomniał wiceminister obrony narodowej. Bejda zastrzegł jednak, że wspomniane procedury w Stanach Zjednoczonych trwają bardzo długo.

– Myślę, że uciekając, Ziobro wiedział, że amerykańskie młyny sprawiedliwości mielą wolno – stwierdził.

Polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego określił zachowanie Zbigniewa Ziobry jako "niegodne i niehonorowe". – Jeśli ucieka z Polski, niech złoży mandat poselski – wskazał.

Czytaj też:

Zbigniew Ziobro bez problemu dostał się do USA. "Powszechnie znane procedury"Czytaj też:

Ziobro w USA jako stały komentator TV Republika