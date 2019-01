"The wall is coming". Trump publikuje zaskakujące zdjęcie

"The wall is coming" ["mur nadchodzi"] głośni napis na zdjęciu, które Trump opublikował na Instagramie. To nawiązanie do słynnego zdania "winter is coming" ["zima nadchodzi"], które pochodzi z popularnego serialu "Gra o tron". Sentencja jest napisana czcionką z serialu.

Pod zdjęciem prezydenta widnieje instalacja podobna do muru.

Kłopotliwy mur

W USA od dwóch tygodni trwa burza wokół ewentualnych funduszy na mur. Donald Trump domaga się przeznaczenia 5 mld dolarów na ten cel, ale politycy Demokratów, którzy mają większość w Izbie Reprezentantów, nie chcą o tym słyszeć. W wyniku zamieszania panuje paraliż administracji, przez co ok. 800 tys. pracowników nie dostaje pensji. Demokraci przegłosowali dwie ustawy, które miałyby rozwiązać ten problem, ale nie uwzględniono w nich żądanych przez prezydenta funduszy, zatem Senat prawdopodobnie utrąci oba projekty.

Odgrodzenie Stanów Zjednoczonych od Meksyku, co mało by powstrzymać napływ nielegalnych imigrantów, było jedną z kluczowych obietnic wyborczych w 2016 roku.