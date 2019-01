Britney Spears zawiesza karierę

"Bardzo na nie czekałam i niesamowicie chciałam zobaczyć was wszystkich w tym roku, więc ta decyzja łamie mi serce. Niestety, to bardzo ważne, by stawiać swoją rodzinę, na pierwszym miejscu i musiałam ją podjąć" – pisze piosenkarka na Instagramie. Jak się okazuje kilka miesięcy temu jej ojciec, Jamie Spears, w ciężkim stanie trafił do szpitala.

"Niemal umarł. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że udało mu się z tego wyjść, ale wciąż ma przed sobą bardzo długą drogę. Musiałam podjąć ciężką decyzję o skupieniu swojej energii na rodzinie. Mam nadzieję, że wszyscy to zrozumiecie. Doceniam wasze modlitwy i wsparcie dla mojej rodziny. Dziękuję, kocham was" – dodaje artystka.