Australia wprowadza potężne kary za łamanie zakazu social mediów dla dzieci

Australijskie władze zdecydowały o zaostrzeniu przepisów dotyczących zakazu dostępu dzieci do mediów społecznościowych. Według rządu jest to konieczne, ponieważ egzekwowanie zakazu bywa trudne. Część nieletnich nadal korzysta z aplikacji objętych ograniczeniami. Rządzący dążą do zwiększenia kontroli i ewentualnego nakładania sankcji na firmy, które robią za mało, by wykluczyć konta dzieci. Przypomnijmy, że Australia zablokowała dostęp do 10 platform społecznościowych osobom poniżej 16. lat od 10 grudnia 2025 r.

Gigantyczne kary

Zgodnie z zapowiedzią, maksymalna kara za naruszenia przepisów ma wzrosnąć do 99 mln dol. australijskich (51,7 mln funtów). Dotychczasowy maksymalny wymiar kary wynosił 49,5 mln AUD. Kary dotyczą platform społecznościowych, a nie dzieci ani ich rodziców.

BBC relacjonuje, że eSafety Commissioner, niezależny regulator, ma móc zobowiązać serwisy do przedstawienia materiałów potwierdzających, jakie kroki podjęły, by dostosować się do zakazu.

W lutym stacja BBC odwiedziła szkołę w Sydney, gdzie większość uczniów korzystających wcześniej z social mediów deklarowała, że nadal ma do nich dostęp. Z kolei eSafety Commission w raporcie wskazała, że 7 na 10 dzieci poniżej 16 lat, które miały konto przed wprowadzeniem zakazu, nadal ma "jakiś dostęp".

W sprawie podejrzeń o nieprzestrzeganie zakazu wszczęto postępowania wobec pięciu platform: Facebooka, Instagrama, Snapchata, TikToka i YouTube'a.

Rząd zaznacza, że ma świadomość luk w prawie. Wskazano, że ostrzejsze kary mają pokazywać presję na platformy. Premier Australii Anthony Albanese ocenił, że firmy technologiczne nie realizują obowiązków w wystarczającym stopniu. – Cieszy mnie zmiana w rozmowie i globalny impet, jaki widzieliśmy po wprowadzeniu minimalnego wieku w mediach społecznościowych, ale jasne jest, że wielkie firmy technologiczne nie robią dość, by przestrzegać prawa – powiedział, cytowany przez BBC. – Nadal zbyt wiele dzieci jest w mediach społecznościowych – dodał.

Z kolei minister komunikacji Anika Wells stwierdziła: – Nie jestem zadowolona, że firmy technologiczne robią wszystko, co mogą, by trzymać dzieci z dala od mediów społecznościowych. Dla mnie jest jasne, że platformy społecznościowe stosują sztuczki z podręcznika wielkich firm technologicznych i robią absolutne minimum, by przetrwać.

Drugim po Australii krajem, który wprowadził zakaz używania mediów społecznościowych przez osoby poniżej 16. roku życia, była Indonezja. Tam przepisy zaczęły wchodzić w życie w marcu. W czerwcu były już premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer zapowiedział podobny zakaz dla dzieci poniżej 16 lat, który ma obowiązywać od wiosny 2027 r.

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