"Nie do udźwignięcia". Niemcy domagają się zmniejszenia unijnego budżetu

W dokumencie, do którego dotarł Reuters, napisano, że Niemcy chcą, by budżet Unii Europejskiej na lata 2028-2034 był mniejszy o około 400 mld euro w stosunku do propozycji Komisji Europejskiej.

Agencja ocenia, że to zapowiedź trudnych negocjacji budżetowych, ponieważ wieloletnie ramy finansowe na lata 2028-2034 muszą zostać zatwierdzone przez wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej.

Niemcy chcą zmniejszenia budżetu UE

Obecna propozycja budżetowa na lata 2028-2034 wynosi 2 bln euro, jednak Niemcy chcą, aby została obniżona o około 400 mld euro.

Poprzedni budżet unijny – na lata 2021-2027 – wynosił 1,3 bln euro.

Rząd kanclerza Niemiec Friedricha Merza podkreśla, że nawet przy pomniejszeniu wieloletniego budżetu UE o 400 mld euro będzie on o 27 proc. większy od ram finansowych na lata 2021-2027.

Zdaniem niemieckiego rządu oznaczałoby to, że roczna składka Niemiec – największego płatnika netto w UE – wzrosłaby do ponad 50 mld euro.

Friedrich Merz wezwał wcześniej państwa członkowskie do zawarcia porozumienia w sprawie wieloletnich ram finansowych do końca 2026 roku.

Cypryjska prezydencja zaproponowała redukcję budżetu o 2 proc. w stosunku do propozycji wyjściowej. Komisja Europejska zaproponowała w lipcu 2025 roku, by nowy budżet wyniósł 1,76 bln euro w cenach z 2025 roku (1,98 bln euro w cenach bieżących). Miałby to być największy budżet w historii UE, ale po uwzględnieniu inflacji jego udział w unijnym dochodzie narodowym brutto (DNB) wzrósłby tylko z 1,1 do 1,26 proc. Cypryjska propozycja opiewa na sumę 1,73 bln euro w cenach z 2025 r. (1,95 bln euro w cenach bieżących), co daje 1,23 proc. unijnego DNB.

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