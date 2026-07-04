Von der Leyen zwróciła się do Amerykanów: Trwała przyjaźń

4 lipca 1776 roku formalnie narodziły się Stany Zjednoczone. Tego dnia trzynaście stanów ogłosiło Deklarację Niepodległości. W tamtej chwili rozpoczęła się historia późniejszego mocarstwa. Autorem dokumentu był Thomas Jefferson, a prócz niego m.in. John Adams i Benjamin Franklin.

Dziś, z tej okazji w USA odbywają się szeroko zakrojone uroczystości. Spływają też życzenia i pozdrowienia z innych państw, w tym z Polski. Ciepłe słowa skierował do Amerykanów oraz do Donalda Trumpa prezydent Karol Nawrocki. Życzenia wysłała również przewodnicząca Komisji Europejskiej, niemiecka polityk Ursula von der Leyen.

Von der Leyen: 250 lat transatlantyckiego partnerstwa

"Dziś dołączamy do naszych amerykańskich przyjaciół w obchodzeniu 250 lat niepodległości. Deklaracja Niepodległości dała początek nowemu narodowi założonemu na ideałach wolności i dążenia do szczęścia. Przez 250 lat nasze transatlantyckie partnerstwo kształtowały nasze wspólne wartości i więzy rodzinne. A niekiedy umacniała je ogromna odwaga i życia stracone w obronie wolności" – napisała von der Leyen, dodając, że "Statua Wolności pozostaje trwałym symbolem tej trwałej przyjaźni."

"Więc dzisiejszej nocy fajerwerki rozświetlą niebo po obu stronach Atlantyku. Wesołego 4 lipca" – przekazała za pośrednictwem platformy X.

250-lecie Deklaracji niepodległości USA. Przemówienie Donalda Trumpa przy Mount Rushmore

W przeddzień Święta Niepodległości prezydent Donald Trump wygłosił przemówienie przy Mount Rushmore. To słynny monumentalny pomnik w Dakocie Południowej, w którym wykuto w granicie 18-metrowe głowy czterech amerykańskich prezydentów: George’a Washingtona, Thomasa Jeffersona, Theodore’a Roosevelta oraz Abrahama Lincolna.

Przedmiotem wystąpienia była przede wszystkim historia, kultura i osiągnięcia USA. W dalszej części poruszony został temat zaplanowanych na jesień wyborów do Kongresu i ostrzeżeniu przed komunizmem. Trump konkludował, że przyszłość narodu zależy od zachowania jego kultury i tożsamości i podkreśleniem, że USA nigdy nie będą krajem komunistycznym. Ideologię komunistyczną wskazał jako największego wroga Stanów Zjednoczonych i wszystkich wolnych ludzi.

Najważniejszym wydarzeniem z okazji Dnia Niepodległości będzie przemówienie Trumpa na National Mall w Waszyngtonie. Następnie odbędzie się ogromny pokaz fajerwerków

Czytaj też:

250 lat przyjaźni. Kongresmeni przypominają o więzi Polski i Ameryki Czytaj też:

Jubileusz niepodległości USA. Andrzej Duda zabrał głos