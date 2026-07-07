Miała przeprowadzić zamach w Monako. Jej ciało znaleziono pod Kijowem

Ciało Anastazji Berezowskiej odnaleziono zakopane w ziemi w pobliżu Kijowa. Policja odkryła zwłoki w poniedziałek około godz. 23:00 czasu miejscowego. Według wstępnych ustaleń, kobieta miała zostać zastrzelona – podała Ukraińska Prawda.

W sprawie zatrzymano już dwóch podejrzanych. Jednym z nich jest czynny oficer ukraińskiego wywiadu wojskowego, a drugim – były funkcjonariusz policji.

Zamach w Monako. Pod Kijowem znaleziono ciało podejrzanej

39-letnia Ukrainka była podejrzewana o dokonanie zamachu w Monako, do którego doszło 29 czerwca wieczorem. Według relacji serwisu France Info, nieznany sprawca podłożył za pomocą plecaka ładunek wybuchowy przed blokiem przy ulicy ks. Louisa Frolli, w dzielnicy La Rousse – Saint-Roman, w północno-wschodniej części Monako, nieopodal granicy z Francją. W wyniku eksplozji ranne zostały trzy osoby: ukraiński oligarcha Wadym Jermołajew, jego partnerka i 13-letni syn.

Jermołajew to pochodzący z Dniepru biznesmen i inwestor, działający m.in. w branży rolno-spożywczej. Przez lata należał do grona najbogatszych Ukraińców. Zbudował swoje imperium wokół grupy Alef, obejmującej 13 spółek. W 2019 r. zrzekł się ukraińskiego obywatelstwa i przyjął paszport Cypru. W grudniu 2023 r. władze w Kijowie objęły go sankcjami w reakcji na to, że oligarcha kontynuował działalność handlową na okupowanym przez Rosję Krymie.

Monako jest popularnym miejscem zamieszkania zamożnych obywateli m.in. Rosji oraz Ukrainy. Nie pobiera bowiem podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Za Berezowską wystawiono czerwoną notę Interpolu. To międzynarodowy wniosek o zlokalizowanie, tymczasowe aresztowanie i ekstradycję poszukiwanego przestępcy. Jest to najbardziej znany rodzaj alertu wydawany przez Interpol – międzynarodową policję kryminalną. Według źródeł Ukraińskiej Prawdy, Berezowska przebywała poza granicami Ukrainy od 22 marca 2025 r. do 1 lipca 2026 r.

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