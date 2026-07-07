Szczyt laureatów Nagrody Nobla na temat sztucznej inteligencji i wojny nuklearnej

W dniach 14-16 lipca w Wiosce Laudato si’ w Ogrodach Papieskich w Castel Gandolfo odbędzie się Światowe Zgromadzenie Laureatów Nagrody Nobla na temat sztucznej inteligencji i wojny nuklearnej. Weźmie w nim udział ponad 200 laureatów Nagrody Nobla, emerytowanych szefów państw i rządów oraz ekspertów w dziedzinie sztucznej inteligencji.

Spotkanie inspirowane papieską encykliką

Spotkanie rozpocznie się powitaniem przez nowego proprefekta Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka kard. Fabio Baggio, dyrektora generalnego Ośrodka Studiów Zaawansowanych Laudato si’, oraz kard. Silvano Marii Tomasiego, prezesa Fundacji Domus Communis, która promuje tę inicjatywę wraz ze Zgromadzeniem Laureatów Nagrody Nobla na rzecz zapobiegania wojnie nuklearnej i Centrum Yunusa.

Wśród prelegentów znajdą się laureaci Pokojowej Nagrody Nobla: Muhammad Yunus, były prezydent Kolumbii Juan Manuel Santos, dziennikarka Maria Ressa oraz szefowie takich firm, jak Anthropic, OpenAI i Google DeepMind, a także delegacje z 30 uniwersytetów, w tym Harvardu, Stanfordu i Oksfordu. W spotkaniu wezmą udział również: prezes Papieskiej Akademii Życia abp Renzo Pegoraro oraz kanclerz Papieskiej Akademii Nauk oraz Papieskiej Akademii Nauk Społecznych kard. Peter Turkson.

Inicjatywa ta jest inspirowana encykliką papieża Leona XIV „Magnifica humanitas”, poświęconą ochronie osoby ludzkiej w epoce sztucznej inteligencji, i wpisuje się w papieską wizję „pokoju rozbrojonego i rozbrajającego”.

16 lipca zgromadzenie przeniesie się na Kapitol, gdzie przemówi kard. Baldassarre Reina, wikariusz generalny papieża dla diecezji rzymskiej. Zaplanowano podpisanie Deklaracji Rzymskiej na rzecz pokoju rozbrojonego i rozbrajającego w epoce sztucznej inteligencji, a następnie konferencję prasową.

Czytaj też:

Miedwiediew grozi krajowi NATO. "Znalazł się na rosyjskiej liście potencjalnych celów"