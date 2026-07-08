75 kg kokainy i wizerunek Zełenskiego. Rumuńskie służby dementują

"W internecie krąży informacja, że rumuńska Służba Celna rzekomo skonfiskowała 75 kg kokainy w paczkach z wizerunkiem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Informacja ta jest fałszywa. Nasza instytucja nie podjęła żadnych tego typu działań i nie opublikowała żadnych komunikatów w tej sprawie" – przekazano w oświadczeniu wydanym w środę (8 lipca).

Dodano, że logo rumuńskiej służby celnej zostało "nielegalnie" nałożone na "fałszywe zdjęcie". "Dodatkowo rozpowszechniany jest sfabrykowany zrzut ekranu imitujący naszą oficjalną stronę internetową i «wiadomość», której nigdy nie opublikowaliśmy" – napisano.

Agencja zwróciła się do obywateli z apelem o korzystanie wyłącznie z oficjalnych i wiarygodnych źródeł informacji oraz zachowanie ostrożności wobec treści rozpowszechnianych w mediach społecznościowych.

Oskarżenia pod adresem Zełenskiego o zażywanie narkotyków

Wątek rzekomego przyjmowania narkotyków przez Zełenskiego systematycznie wraca. W maju br. jego była rzeczniczka Julia Mendel powiedziała w głośnym wywiadzie u Tuckera Carlsona, powołując się na inne osoby, że Zełenski zażywa kokainę, a do tego chciał oddać Donbas.

Wiosną 2022 r., w pierwszych tygodniach rosyjskiej inwazji, w internecie furorę robiło nagranie mające przedstawiać Zełenskiego, który wciąga nosem biały proszek. W rzeczywistości był to tzw. deep fake – został stworzony poprzez nałożenie rysów twarzy Zełenskiego na wideo, w którym występuje rosyjski YouTuber, podszywający się pod ukraińskiego prezydenta.

Nagranie wpisuje się w kampanię dezinformacyjną, która przedstawia Zełenskiego jako osobę zażywająca narkotyki, a więc niezdolną do rządzenia Ukrainą – oceniła agencja prasowa AFP po przeprowadzeniu szczegółowej analizy filmu.

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