Trzecia wojna światowa?
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Świat
  • Jacek PrzybylskiAutor:Jacek Przybylski

Trzecia wojna światowa?

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NATO, zdjęcie ilustracyjne
NATO, zdjęcie ilustracyjne Źródło: PAP/EPA / TOMS KALNINS
GLOBALNE OCHŁODZENIE Żyjemy w ciekawych czasach. Niestety.

Politycy, generałowie i analitycy coraz głośniej i coraz częściej zapowiadają, że najbliższe lata, miesiące, a nawet tygodnie będą przełomowe dla nowego porządku światowego.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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