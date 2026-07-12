Trzecia wojna światowa?

GLOBALNE OCHŁODZENIE Żyjemy w ciekawych czasach. Niestety.
Politycy, generałowie i analitycy coraz głośniej i coraz częściej zapowiadają, że najbliższe lata, miesiące, a nawet tygodnie będą przełomowe dla nowego porządku światowego.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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