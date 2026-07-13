Usunięcie prezydenta z urzędu. Parlament Węgier zdecydował

Za przyjęciem poprawki głosowała większość konstytucyjna, którą dysponuje rządząca partia Tisza. Premier Peter Magyar zarzuca Sulyokowi, że jako głowa państwa wspierał poprzedni obóz władzy, pozostając "marionetką" Viktora Orbana.

Zgodnie z nowymi przepisami, kadencja prezydenta wygasa z chwilą wejścia w życie poprawki, a parlament wybierze jego następcę do czasu uchwalenia nowej konstytucji.

Jeśli Sulyok nie podpisze ustawy w ciągu pięciu dni, wobec niego zostanie wszczęta procedura impeachmentu.

Prezydent Węgier może zostać odsunięty od władzy

Pakiet zmian obejmuje również ograniczenie do 12 lat maksymalnego okresu sprawowania mandatu poselskiego oraz obniżenie wieku przejścia w stan spoczynku sędziów sądu konstytucyjnego do 70 lat. Reformy mają doprowadzić do odejścia części osób powołanych jeszcze za rządów Fideszu.

Partia byłego premiera zbojkotowała poniedziałkowe głosowanie, określając zmiany jako motywowane politycznie. W proteście przeciwko nowym przepisom rezygnację z funkcji przewodniczącego klubu parlamentarnego Fideszu złożył Gergely Gulyas.

Rząd Magyara zapowiedział, że jesienią rozpocznie konsultacje społeczne nad projektem nowej konstytucji, która ma zastąpić ustawę zasadniczą uchwaloną w okresie rządów Orbana.

Sulyok dla "Do Rzeczy": Rząd Magyara nie dba nawet o pozory

– Premier już podczas kampanii, a także wielokrotnie od czasu wyborów, otwarcie deklarował, że usunie mnie z urzędu, jeśli nie zrezygnuję dobrowolnie. Na Węgrzech status prawny, ramy funkcjonowania oraz kompetencje prezydenta określa ustawa zasadnicza. Nie mam powodów do dymisji, a premier jak dotąd nie znalazł publicznoprawnego uzasadnienia dla mojego usunięcia – powiedział Sulyok w wywiadzie dla "Do Rzeczy" opublikowanym na początku lipca.

Kadencja urzędującego prezydenta Węgier wygasa w marcu 2029 r.

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