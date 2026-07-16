Von der Leyen złożyła gratulacje. "Doskonała współpraca"

W czwartek ukraińska Rada Najwyższa zagłosowała za mianowaniem Serhija Koreckiego nowym premierem Ukrainy. Decyzję w tej sprawie poparło 289 posłów.

Z tej okazji głos zabrała przewodnicząca Komisji Europejskiej, niemiecka polityk Ursula von der Leyen. Składając Koreckiemu gratulacje za pośrednictwem platformy X, wyraziła nadzieję na szybkie reformy w kierunku oczekiwanym przez Komisję Europejską.

Von der Leyen: Nasza doskonała współpraca z Ukrainą

"Z niecierpliwością oczekujemy kontynuacji naszej doskonałej współpracy z Ukrainą" – podkreśliła von der Leyen.

"Jesteśmy przekonani, że ukierunkujesz integrację europejską Ukrainy na centrum wysiłków transformacyjnych kraju" – napisała Niemka.

"Możesz liczyć na nasze pełne wsparcie w realizacji Twojej ambitnej agendy reform" – zapewniła. "W szczególności w dziedzinach praworządności, energetyki i innych kluczowych sektorów gospodarki" – doprecyzowała.

Kim jest Serhij Korecki?

W Polsce na razie niewiele wiadomo o nowym premierze Ukrainy. Nowy premier ukraińskiego rządu nie piastował wcześniej żadnych stanowisk w organach rządowych, choć zarządzał przedsiębiorstwami państwowymi i spółką energetyczną. Przed wyborem na szefa rządu zajmował stanowisko prezesa Naftogazu.

Na stanowisko premiera został zgłoszony przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego za pośrednictwem parlamentarnej większości partii Sługa Narodu, której nie jest członkiem. Jego nominacja jest przedstawiana jako wybór technokraty mającego zająć się przede wszystkim kwestiami energetyki, gospodarki i przygotowaniem Ukrainy do kolejnego sezonu zimowego w warunkach wojennych.

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