Chcą zabić Donalda Trumpa. Wyznaczyli gigantyczną nagrodę

Jak poinformował irański portal Press TV, pieniądze mają pochodzić z darowizn członków i sympatyków ugrupowań występujących pod wspólną nazwą Islamski Opór w Iraku. W opublikowanym oświadczeniu milicje zapowiedziały, że nagroda trafi do osoby, grupy lub organizacji, która doprowadzi do śmierci amerykańskiego przywódcy. Według nich ma to być odwet za śmierć generała Kasema Sulejmaniego oraz Abu Mahdiego al-Muhandisa, którzy zginęli w amerykańskim ataku dronowym w styczniu 2020 roku.

Zemsta za śmierć Sulejmaniego

Kasem Sulejmani był dowódcą elitarnej jednostki Al-Kuds w irańskim Korpusie Strażników Rewolucji Islamskiej. Razem z nim zginął Abu Mahdi al-Muhandis, zastępca dowódcy irackich Oddziałów Mobilizacji Ludowej (PMU). Atak został przeprowadzony w pobliżu lotniska w Bagdadzie.

Operację autoryzował wówczas prezydent Donald Trump. Po latach wielokrotnie publicznie podkreślał, że to on podjął decyzję o eliminacji Sulejmaniego. Zdaniem irackich milicji właśnie te wypowiedzi były bezpośrednim powodem ogłoszenia nagrody.

"Zabójca dzieci i naukowców"

W komunikacie opublikowanym przez Islamski Opór w Iraku znalazły się ostre słowa pod adresem amerykańskiego prezydenta. "Przestępcze chełpienie się Trumpa zabójstwem Sulejmaniego i al-Muhandisa jest najbardziej oczywistą oznaką moralnego upadku rządu USA." Autorzy oświadczenia dodali, że wypowiedzi Trumpa jedynie umocniły pamięć o zabitych dowódcach, a jego samego okryły "wieczną hańbą".

Trump od lat mówi o groźbach ze strony Iranu

Donald Trump od dawna przekonuje, że Iran planuje zamach na jego życie. Podczas niedawnego szczytu NATO w Ankarze powiedział, że od lat znajduje się na liście władz w Teheranie. Już wcześniej amerykański Departament Sprawiedliwości informował o udaremnionych planach zamachu na Trumpa. W 2024 roku zarzuty usłyszał obywatel Afganistanu Farhad Shakeri, który – według śledczych – miał przygotowywać zamach na zlecenie irańskich władz.

W tym samym roku skazany został również obywatel Pakistanu Asif Merchant. Zdaniem amerykańskich służb próbował zorganizować zabójstwo Donalda Trumpa oraz innych amerykańskich polityków, działając na polecenie Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej.

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