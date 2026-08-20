Wielka Brytania nie wpuściła fińskiej posłanki. "To szokujące"

Räsänen, wieloletnia posłanka fińskiego parlamentu i była minister spraw wewnętrznych, miała osobiście wygłosić przemówienie na temat wolności słowa. W lipcu poinformowano ją jednak o unieważnieniu ETA, które zostało zatwierdzone w czerwcu.

Posłanka oraz organizacja Alliance Defending Freedom (ADF) zwróciły się do brytyjskiej minister spraw wewnętrznych Shabany Mahmood o interwencję umożliwiającą jej udział w konferencji.

– To szokujące, że Wielka Brytania zablokowała mi, demokratycznie wybranej polityk z sojuszniczego państwa europejskiego, wjazd do kraju – powiedziała Räsänen. Jej zdaniem brytyjska decyzja może być związana z wyrokiem fińskiego Sądu Najwyższego, który w marcu 2026 r. uznał ją za winną nawoływania do nienawiści.

Räsänen broniła małżeństwa

Sprawa dotyczy m.in. broszury kościelnej opublikowanej przez Räsänen w 2004 r., w której przedstawiła ona chrześcijańskie poglądy na temat małżeństwa i ludzkiej seksualności. Postępowanie karne obejmowało także jej późniejsze wypowiedzi w mediach społecznościowych.

Räsänen odwołała się od wyroku do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W Strasburgu reprezentować ją będzie ADF – Alliance Defending Freedom – Przymierze Broniące Wolności chrześcijańska organizacja zajmująca się wsparciem prawnym. „Wielka Brytania karze mnie za korzystanie z moich podstawowych praw człowieka” – oceniła fińska polityk.

Do Wielkiej Brytanii nie został również wpuszczony luterański biskup Juhana Pohjola, który razem z Räsänen został skazany w związku z publikacją jej broszury. W czerwcu odmówiono mu wydania ETA. Pohjola określił tę sytuację jako „realia orwellowskie”. „Pokojowe wyrażanie poglądów na temat małżeństwa i ludzkiej seksualności, które chrześcijanie zawsze wyznawali, nie jest przestępstwem” – powiedział biskup.

Cenzura w Wielkiej Brytanii

Wyrok Räsänen spotkał się z krytyką części zagranicznych obserwatorów, w tym przedstawicieli USA. Podsekretarz stanu USA Sarah Rogers zwróciła uwagę, że kryminalizacja wypowiedzi może prowadzić do dalszych konsekwencji, takich jak odmowa usług bankowych czy wiz.

26 marca 2026 r. fiński Sąd Najwyższy uznał Räsänen za winną stosunkiem głosów 3 do 2. Jednocześnie sąd jednogłośnie uniewinnił ją w sprawie dotyczącej opublikowanego w 2019 r. w mediach społecznościowych wersetu biblijnego. Nałożył jednak na nią grzywny w wysokości kilku tysięcy euro oraz nakazał usunięcie zakwestionowanych wypowiedzi z dostępu publicznego.

Räsänen jest posłanką fińskiego parlamentu od 1995 r. W latach 2011–2015 pełniła funkcję ministra spraw wewnętrznych. Zarzuty nawoływania do nienawiści postawiono jej w 2021 r. Wcześniej dwukrotnie została uniewinniona przez sądy niższych instancji. Od wyroku Sądu Najwyższego wraz z biskupem Pohjolą i Fińską Fundacją Luterańską odwołała się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

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