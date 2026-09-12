Polka znaleziona martwa w domu w Wielkiej Brytanii. Osierociła dwóch synów

Ciało Anny Ż. znaleziono w jej domu przy ulicy James Close w Ollerton, niecałe 30 kilometrów na północ od Nottingham. Do zdarzenia doszło w niedzielę 6 września przed godz. 20:00.

Brytyjska policja zatrzymała pod zarzutem zabójstwa 60-letniego obywatela Polski Józefa O., który mieszkał pod tym samym adresem.

"Tryskała życiem i miała mnóstwo planów na przyszłość"

Bliscy zmarłej opublikowali w sieci wzruszający wpis. "Anna była cudowną, pełną energii osobą, która tryskała życiem i miała mnóstwo planów na przyszłość. Pozostawiła po sobie niezliczone grono przyjaciół, w życie których wniosła wiele dobra. Jej matka, siostra i synowie są głęboko zrozpaczeni i z trudem próbują pogodzić się z tą niewyobrażalną tragedią. Z szacunkiem prosimy o uszanowanie naszej prywatności w tym bolesnym czasie. Rodzina pokłada ufność w wymiarze sprawiedliwości i liczy na to, że osoba odpowiedzialna za tę zbrodnię poniesie pełną odpowiedzialność" – czytamy.

Rodzina Anny Ż. została objęta pomocą psychologiczną. Brytyjska policja zaapelowała o zgłaszanie się osób, które mogą mieć jakiekolwiek informacje na temat tego morderstwa.