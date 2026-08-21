Obywatele Ukrainy wysłani na szkolenie wojskowe do Niemiec często wykorzystują ten okres na ucieczkę. Niemieckie media piszą, że już co najmniej kilkudziesięciu z nich wykorzystało okazję, by uniknąć wysłania na front.

Ukraińcy w ciągłym strachu przez łapanki cywilów

Nad tematem pochylił się niemiecki "Die Zeit". Redakcja wskazała przykład Władimira Szulgina, 39-latka z Dniepru. Przed wojną był pianistą, pisał wiersze i organizował grupy biblijne. Nie jest żołnierzem, nie chciał być w armii. Jak większość Ukraińców obawiał się porwania przez służby werbunkowe z ulicy, w związku z czym przestał wykonywać swoją pracę. Wpadł jednak podczas łapanki w styczniu tego roku i przymusowo wcielono do sił zbrojnych.

Na szkolenie został wysłany do Niemiec. Trafił na poligon Altengrabow na granicy Saksonii-Anhalt i Brandenburgii. Dobrze wspomina niemieckich funkcjonariuszy, miał natomiast problemy z przełożonymi z ukraińskiej armii.

Mężczyzna mimo choroby nie został skierowany do lekarza. Zamiast tego kazano mu odbywać zwyczajne zajęcia. Gdy prosił o skierowanie, został uderzony na oczach oddziału, a następnie kazano mu wykonywać przysiady jako karę.

Prosił też o lekarstwo niemieckiego lekarza. Wtedy ukraiński oficer zagroził mu, że "zakopie go w dole i zgłosi zaginięcie w akcji". Wówczas Ukrainiec podjął decyzję, że spróbuje uciec, co ostatecznie się udało.

Ucieczka przed wojną

"Die Zeit" podało też przykład innego Ukraińca, który zdezerterował z powodu brutalności przełożonych. Dwóch innych chciało z kolei uciec do rodzin w krajach Unii Europejskiej.

Kolejny "dezerter" miał odsiedziany wyrok 15 lat pozbawienia wolności za morderstwo. Dezercję uznał za szansę na nowy początek. Kolejny stwierdził, że "nie chce umierać i nie chce zabijać".

Nie wiadomo, czy ukraińscy uciekinierzy ukrywają się przed oprawcami w Niemczech. Mogą jedynie wystąpić o azyl, jeśli wykażą, że na Ukrainie groziłoby im niebezpieczeństwo lub prześladowanie polityczne.

Mnóstwo nagrań pokazujących, jak obywatele ukraińscy są łapani i siłą wciągani do busów, jest dostępnych między innymi na platformie X.

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