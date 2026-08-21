Islamistka w USA planowała zamach na siedzibę władz stanowych

W Albany znajduje się siedziba władz ustawodawczych stanu Nowy Jork. To właśnie miejsce miała rzekomo wziąć na cel niedoszła zamachowiec. Władze federalne twierdzą, że Jessica Bowie spędziła tygodnie na obserwowaniu Kapitolu stanu Nowy Jork i przygotowywaniu inspirowanego przez ISIS zamachu bombowego, którego celem było zabicie senatorów stanowych.

Według doniesień medialnych tajne źródło poinformowało FBI, że 35-letnia kobieta z Albany zadeklarowała wsparcie dla Państwa Islamskiego i starała się uzyskać instrukcje dotyczące sposobu wytwarzania materiałów wybuchowych. Wynika to z aktu oskarżenia złożonego w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Północnego Dystryktu Nowego Jorku.

Niedoszły zamach na miejscową legislaturę w stanie Nowy Jork?

"Została aresztowana w środę przez Połączoną Grupę Zadaniową ds. Terroryzmu FBI w Albany, poinformował w czwartek reporterów pierwszy zastępca prokuratora USA John A. Sarcone" – podało NBC News. "Bowie ma się stawić w sądzie w czwartek po południu pod jednym zarzutem: próby udzielenia materialnego wsparcia wskazanej zagranicznej organizacji terrorystycznej" – dodano.

Jak podano, Bowie uległa radykalizacji po przejściu na islam pięć lat temu. Założyła wiele kont w mediach społecznościowych, używając swojego honorowego islamskiego imienia, ponieważ była "często zawieszana przez dostawców za naruszanie ich warunków użytkowania". Co najmniej kilka kont, które rzekomo aktywowała, zawierało posty popierające Państwo Islamskie. Zadeklarowała również poparcie dla tej organizacji terrorystycznej w nagraniach audio, pisząc kiedyś: "Chwała Allahowi za 11 września".

Według doniesień FBI dowiedziało się o jej spisku mającym na celu zamach na Kapitolu stanu Nowy Jork od tajnego źródła podającego się za członka ISIS. "Zgodnie z treścią skargi, powiedziała informatorowi, że chce pomocy w przeprowadzeniu ataku na Kapitol w Nowym Jorku. Budynek znajdował się niecałe 3 kilometry od jej domu, a ona powiedziała, że chce zrobić coś, co «zaszkodzi wrogom Boga»" – dodało NBC News.

Craig Tremaroli, agent specjalny odpowiedzialny za terenowe biuro FBI w Albany, powiedział w rozmowie z reporterami, że Bowie planowała atak w dniu, w którym obecnych było wielu deputowanych. "Pani Bowie nie chciała tylko zabić prawodawców; pragnęła całkowitego rozbicia naszego rządu. A potem planowała uciec z kraju i pewnego dnia wrócić, żeby «zrobić coś więcej», na przykład w sylwestra na Times Square, zapowiadając nawet, że wróci, by zaatakować Biały Dom i prezydenta" – powiedział Tremaroli.

Pierwszy zastępca prokuratora USA John A. Sarcone powiedział w czwartek reporterom, że aresztowanie powinno "wywrzeć mrożący wpływ na każdego w tym kraju, kto ulega radykalizacji lub rozważa akty przemocy, a także na naszych wrogów, których rządy popierają zabijanie Ameryki".

Czytaj też:

Republikański polityk: W Ameryce mamy ruch bliski antyamerykańskiemu Czytaj też:

USA mają rekordowy dług. Takich danych jeszcze nie było