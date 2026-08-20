USA mają rekordowy dług. Takich danych jeszcze nie było

Według najnowszych danych we wtorek (18 sierpnia) dług publiczny USA wynosił 40,047 bln dolarów. Z tej kwoty 32,266 bln dolarów stanowiły papiery skarbowe znajdujące się w posiadaniu inwestorów, a 7,782 bln dolarów – zobowiązania wewnątrz sektora rządowego.

Zadłużenie Stanów Zjednoczonych wzrosło ponad dwukrotnie od stycznia 2017 r., gdy Donald Trump obejmował urząd prezydenta po raz pierwszy – odnotowuje Reuters.

Agencja zwraca uwagę, że około jedna trzecia przyrostu długu przypadła na okres pandemii Covid-19 i związane z nią nadzwyczajne wydatki administracji Trumpa i Joe Bidena.

W czasie pierwszej kadencji Trumpa zadłużenie wzrosło o 7,8 bln dolarów, a podczas prezydentury Bidena o 8,4 bln dolarów. Od powrotu Trumpa do Białego Domu w styczniu 2025 r. dług zwiększył się o kolejne 3,8 bln dolarów.

Odsetki od długu to drugi największy wydatek budżetu USA

Sytuację pogarszają rosnące wydatki socjalne i zdrowotne oraz koszty obsługi długu. W pierwszych 10 miesiącach roku fiskalnego 2026 odsetki od zadłużenia stały się drugim największym wydatkiem budżetu federalnego, wyprzedzając nakłady na ubezpieczenia medyczne Medicare. Roczny koszt odsetek wynosi około 1,1 bln dolarów.

Eksperci ostrzegają, że bez ograniczenia wydatków, zwiększenia dochodów budżetowych lub obu tych działań Stany Zjednoczone mogą stanąć w obliczu poważnego kryzysu fiskalnego.

Jednocześnie rośnie rentowność długoterminowych obligacji skarbowych, co może przekładać się na wyższe koszty kredytów hipotecznych, samochodowych i inwestycyjnych.

Prezydent Trump powiedział w środę (19 sierpnia), że Amerykanie nie powinni obawiać się zmienności na rynku obligacji. Przekonywał, że gospodarka jest silna, a stopy procentowe powinny spadać.

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