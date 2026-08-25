Najsłynniejszy juror świata znika z show. Problemy zdrowotne

Simon Cowell, jeden z najbardziej znanych jurorów światowych programów talent show, tymczasowo opuści skład amerykańskiego "Mam talent!". Producent od lat zmaga się z dolegliwościami kręgosłupa, a teraz czeka go zaplanowany zabieg medyczny. Jak informują zagraniczne media, produkcja programu już szuka tymczasowych jurorów, którzy zastąpią go podczas nieobecności.

Słynny juror znika z "Mam Talent!"

Jak podaje Fox News Digital, Cowell zdecydował się na przerwę w pracy z powodu nawracających problemów z kręgosłupem. Zabieg ma być rutynowy, jednak jego konsekwencją będzie nieobecność jurora podczas części nagrań "Mam talent!".

TMZ informuje z kolei, że dolegliwości mają związek z poważnym wypadkiem na rowerze elektrycznym, do którego doszło w 2020 r. Cowell doznał wówczas złamania kręgosłupa. Kilka miesięcy później, w rozmowie z "Extra", opowiadał o tym, jak wyglądały pierwsze chwile po zdarzeniu.

"Mogło być o wiele gorzej. Zobaczyłem zdjęcie rentgenowskie i zrozumiałem, że o mało nie roztrzaskałem kręgosłupa na kawałki, więc dosłownie nie byłbym w stanie chodzić" – wspominał. "Teoretycznie nie powinienem się ruszać, ale kazałem się jakoś zaciągnąć do sypialni, położyłem się i prawie traciłem przytomność. To było po prostu surrealistyczne" – opowiadał.

Kto zastąpi Simona Cowella?

Nieobecność Cowella oznacza konieczność zmian w składzie jury amerykańskiego "Mam talent!". Według doniesień produkcja rozpoczęła już poszukiwania gościnnych jurorów, którzy tymczasowo zajmą jego miejsce.

Dla widzów będzie to znacząca zmiana. Cowell od lat jest jednym z najbardziej charakterystycznych elementów programu, a jego bezpośrednie i często bezkompromisowe oceny stały się jego znakiem rozpoznawczym.

Kariera Cowella nabrała tempa w 2001 r., kiedy został jurorem brytyjskiego "Pop Idol". Rok później dołączył do amerykańskiego "American Idol", gdzie występował u boku Pauli Abdul i Randy'ego Jacksona. Z czasem stworzył własne telewizyjne imperium. Był jednym z twórców formatu "The X Factor", a następnie rozwijał międzynarodową franczyzę "Got Talent". Jego nazwisko wiąże się również z karierą popularnych zespołów, w tym One Direction, Fifth Harmony i Il Divo.

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