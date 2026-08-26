Trzy tajne dekrety. Putin zrobił to w dniu wizyty szefa CIA w Moskwie

"The Moscow Times", powołując się na dane rosyjskiego portalu informacji prawnej, podał, że 25 sierpnia opublikowano dekrety Putina nr 608, 609 i 610. Dwa z nich dotyczą zmiany rosyjskiego ambasadora w Iraku, a trzeci zmienia skład komisji zajmujących się sprawami osób z niepełnosprawnościami i weteranów.

Pomiędzy opublikowanym 24 sierpnia dekretem nr 604 a dokumentem nr 608 brakuje jednak dekretów nr 605, 606 i 607, które nie zostały podane do publicznej wiadomości.

Treść trzech niejawnych dokumentów nie jest znana. Dzień wcześniej Putin podpisał dekret nr 604, który umożliwia władzom przejęcie w "tymczasowe zarządzanie" praktycznie dowolnych obiektów i przedsiębiorstw, jeśli ich właściciele nie zapewnili odpowiedniej ochrony przed atakami dronów.

Po co szef CIA przyleciał do Moskwy?

W tym samym dniu w Moskwie przebywał dyrektor CIA John Ratcliffe. Była to jego pierwsza wizyta w Rosji od początku pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Według informacji kremlowskiego korespondenta Aleksandra Junaszewa Putin odwołał jedno z wcześniej zaplanowanych wydarzeń, aby spotkać się z amerykańskim urzędnikiem.

Nie ujawniono, czego dotyczyły rozmowy. Według "Wall Street Journal" Ratcliffe mógł przekazać Putinowi ostrzeżenie dotyczące informacji amerykańskiego wywiadu o możliwych przygotowaniach Rosji do kolejnej mobilizacji oraz prowokacji wobec NATO.

Inna hipoteza, przywoływana przez brytyjski "iPaper", zakłada, że rozmowy mogły dotyczyć kolejnej wymiany więźniów między Rosją a USA.

Wysłannik papieża rozmawiał z Ławrowem

W Moskwie w tym czasie przebywał również sekretarz Watykanu ds. relacji z państwami abp Paul Richard Gallagher, który spotkał się z szefem rosyjskiej dyplomacji Siergiejem Ławrowem. Gallagher zadeklarował gotowość Watykanu do wykorzystania wszelkich dostępnych możliwości w celu wsparcia działań na rzecz zakończenia wojny na Ukrainie.

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