Katastrofa w Nepalu. Potrzebna pilna pomoc

Co najmniej 177 ofiar i setki zaginionych, w tym turyści z wielu krajów świata, zniszczone całe wioski, targowiska i infrastruktura, wiele miejsc nadal odciętych od pomocy.

To najnowszy bilans katastrofalnej powodzi, która miała miejsce w środę (26 sierpnia) w Nepalu, nieopodal granicy z Chinami w rejonie Tybetu/Xizang. Dotarcie do najbardziej poszkodowanych miejsc jest obecnie niezwykle trudne.

Powódź prawdopodobnie spowodowało wylanie jeziora polodowcowego. Ogromna masa wody, błota i rumowiska gwałtownie ruszyła w dół doliny, niszcząc po drodze domy, drogi, mosty, elektrownie wodne oraz inną infrastrukturę krytyczną. Szczególnie poważna sytuacja jest w dystryktach Rasuwa i Nuwakot, gdzie część społeczności została odcięta od świata.

Żywioł niszczył wszystko na swojej drodze

Zniszczone i zerwane mosty oraz nieprzejezdne drogi utrudniają prowadzenie akcji ratunkowej, ocenę skali zniszczeń i dostarczanie pomocy. Pełny obraz katastrofy będzie widoczny dopiero wtedy, gdy służby i zespoły humanitarne będą mogły dotrzeć do wszystkich odizolowanych miejscowości.

Na terenach dotkniętych powodzią działają zespoły Nepalskiego Czerwonego Krzyża, które prowadzą działania poszukiwawczo-ratownicze, dystrybuują wodę pitną i najpotrzebniejsze artykuły oraz wspierają poszkodowanych.

– Uważnie monitorujemy sytuację i pozostajemy w stałym kontakcie z partnerami z Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Dzięki naszej globalnej sieci pomoc jest już udzielana na miejscu, a zebrane przez PCK środki pozwolą wesprzeć działania prowadzone w Nepalu i dotrzeć do osób najbardziej dotkniętych katastrofą – powiedział Michał Mikołajczyk, członek Zarządu Głównego PCK.

Zbiórka PCK na ofiary powodzi w Nepalu. Jak pomóc?

Wpłat na rzecz poszkodowanych można dokonywać z dopiskiem: NEPAL

Online: https://pck.pl/co-robimy/powodz-w-nepalu/

Przelew na konto: 16 1160 2202 0000 0002 7718 3060

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