Tragedia w Nepalu. Wśród zaginionych są turyści z 33 krajów

Najwięcej zaginionych to obywatele Indii – 178 osób. Wśród poszukiwanych jest także 65 Amerykanów, 53 Ukraińców, 51 obywateli Malezji (według nepalskiego biura turystyki; malezyjskie MSZ informuje o 55 osobach, z którymi nie ma kontaktu), 35 Australijczyków, 33 Brytyjczyków i 25 Kanadyjczyków.

Władze informują ponadto o dziewięciu zaginionych obywatelach Korei Południowej, dziewięciu Singapurczykach, ośmiu Niemcach, ośmiu Rosjanach oraz po sześciu obywatelach RPA i Łotwy. Poszukiwanych jest również co najmniej pięciu Japończyków i pięciu obywateli Nowej Zelandii.

Zaginęły setki turystów. Nie ma wśród nich Polaków

Wśród zaginionych są także obywatele Białorusi, Belgii, Bułgarii, Finlandii, Francji, Węgier, Irlandii, Izraela, Włoch, Kazachstanu, Litwy, Holandii, Filipin, Portugalii, Hiszpanii, Serbii, Szwajcarii i Szwecji.

Powodzie i lawiny błotne nawiedziły Nepal w środę (26 sierpnia) po gwałtownym załamaniu się mas lodu, skał i błota w rejonie Himalajów. Trwają poszukiwania osób zaginionych, a skala katastrofy obejmuje również sąsiedni Tybet. Według najnowszych informacji agencji Reuters łącznie w Nepalu i Chinach zaginęło ponad tysiąc osób.

Zbiórka PCK na ofiary powodzi w Nepalu. Jak pomóc?

Polski Czerwony Krzyż uruchomił zbiórkę na pomoc ofiarom katastrofy. Pieniądze można wpłacać przez stronę PCK, na konto organizacji bądź za pośrednictwem BLIK-a.

– Uważnie monitorujemy sytuację i pozostajemy w stałym kontakcie z partnerami z Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Dzięki naszej globalnej sieci pomoc jest już udzielana na miejscu, a zebrane przez PCK środki pozwolą wesprzeć działania prowadzone w Nepalu i dotrzeć do osób najbardziej dotkniętych katastrofą – powiedział Michał Mikołajczyk, członek Zarządu Głównego PCK.

Wpłat na rzecz poszkodowanych można dokonywać z dopiskiem: NEPAL

Online: https://pck.pl/co-robimy/powodz-w-nepalu/

Przelew na konto: 16 1160 2202 0000 0002 7718 3060

BLIK na numer telefonu: 794 33 22 11

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