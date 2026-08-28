Czystka w chińskim wojsku. Efekt śledztwa

Stały Komitet Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych podjął oficjalną decyzję w tej sprawie w piątek. Jak podała rządowa agencja Xinhua, swoje stanowiska stracą generał Zhang Youxia i generał Liu Zhenli. Ruch Komitetu jest pokłosiem śledztwa dotyczącego podejrzeń o korupcję na najwyższych szczeblach wojskowych.

Kim są wyrzuceni generałowie?

Warto zaznaczyć, że gen. Zhang Youxia był postrzegany jako jeden z najpotężniejszych wojskowych w kraju. Uznawano go za bliskiego współpracownika przewodniczącego Xi Jinpinga. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Centralnej Komisji Wojskowej. Natomiast Liu Zhenli był szefem sztabu połączonego.

Obaj wojskowi zostali objęci śledztwem już na początku bieżącego roku. Chiński resort obrony ogłosił dochodzenie w sprawie "poważnych naruszeń dyscypliny i prawa". W Państwie Środka tego określenia używa się w kontekście zarzutów korupcyjnych.

Coraz ściślejsza współpraca Chin z Rosją

Chiny w coraz większym stopniu czerpią z Rosji nie tylko korzyści ekonomiczne, ale także nowoczesną wiedzę wojskową, technologie i doświadczenie bojowe zdobyte podczas wojny z Ukrainą.

Jak pisze "The Economist", to właśnie ten aspekt współpracy między Moskwą a Pekinem budzi w ostatnim czasie największy niepokój na Zachodzie. Gazeta przypomina, że chińscy żołnierze nie brali udziału w żadnym konflikcie zbrojnym od 1979 roku, starają się zrekompensować brak doświadczenia bojowego, studiując nowoczesne metody prowadzenia wojny.

Według europejskich danych wywiadowczych, od 2024 roku chiński personel wojskowy odbywa szkolenia na poligonie w pobliżu Wołgogradu w Rosji, gdzie regularnie ćwiczą jednostki 8. Armii Rosyjskiej walczące we wschodniej Ukrainie. Szkolenie obejmuje m.in.: obsługę dronów, walkę w terenie zabudowanym, szturmowanie pozycji ufortyfikowanych, operacje w okopach i na terenach leśnych, a także medycynę polową i rozstawianie pól minowych.

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