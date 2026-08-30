Odszkodowania

Po dwóch latach zapadł wyrok w sprawie awarii, która się wydarzyła dwa lata temu w parku rozrywki w Portland.
Na karuzeli utknęło wtedy 28 pasażerów. Wisieli oni do góry nogami, trzymając się pasów i siedzeń na wysokości ok. 30 metrów przez prawie pół godziny.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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