USA: Organizacje polonijne będą protestować przeciwko ustawie 447. "To prawo zagraża dobru Polski"

Organizatorami protestów są Komitet Ochrony Pomnika Katyńskiego i Obiektów Historycznych (New Jersey), Polish American Strategic Initiative, Narodowe Siły Zbrojne Nowe Pokolenie (Chicago, Illinois), Polish Heritage Council of North America, Inc. (New York) oraz Polish American Congress of Southern California (California).

Protesty odbędą się pod hasłami: "Repeal Fraudulent Act S.447", "We Say NO to the Giveaway of Heirless Property", "Act S.447 is a Fraud" i "Act S.447 = Unconstitutional Precedent". Jak zapowiadają organizatorze, protesty mają także dotyczyć także agresywnych napaści słownych ze strony polityków Izraela i Stanów Zjednoczonych, które zakłamując prawdę historyczną, oskarżają Polskę o współudział w Holocauście.

Przypomnijmy, że w kwietniu 2018 r. Kongres USA przyjął tzw. ustawę 447, która przyznaje Departamentowi Stanu prawo do wspomagania organizacji międzynarodowych zrzeszających ofiary Holokaustu, a także – co najważniejsze – udzielenia im pomocy w odzyskaniu żydowskich majątków bezdziedzicznych. Mienie, które nie ma spadkobierców, przechodzi – zgodnie z polskim prawem – na Skarb Państwa.

"Ustawa ta spotyka się z powszechnym sprzeciwem polskich i polonijnych środowisk w Stanach Zjednoczonych i na świecie, jako naruszająca obowiązujący porządek prawny, tak amerykański jak i polski, oraz sankcjonująca nienależne roszczenia wobec Polski wysuwane przez amerykańsko-żydowskie grupy lobbingowe, takie jak World Jewish Restitution Organization. Przedmiotem tych roszczeń są nieruchomości i inne aktywa pozostawione bezpotomnie i bezspadkowo przez obywateli Polski narodowości żydowskiej, zamordowanych w czasie II wojny światowej przez Niemców. Należy podkreślić, że roszczenia te zostały już, de facto, zaspokojone" – wskazują organizatorzy protestów.

