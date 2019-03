Dania blokuje Nord Stream 2

Realizacja tych propozycji, oznacza, zdaniem koncernu, przygotowanie nowych raportów oddziaływania na środowisko naturalne, a to opóźnia inwestycję o co najmniej 3 do 6 miesięcy. W praktyce planowane na koniec bieżącego roku uruchomienie przesyłu gazu za pośrednictwem rurociągu stałoby się bardzo trudne, wręcz niemożliwe.

Przedstawiciele zarejestrowanej w Szwajcarii spółki akcyjnej Nord Stream 2 AG, podmiotu kontrolowanego w 100 proc. przez Gazprom, uspokajają, że duński regulator bada obecnie jeden z nowych wariantów przebiegu gazociągu, co nie oznacza, że „stara” trasa zostanie wykluczona.

W 2017 roku duński parlament przyjął specjalną ustawę pozwalającą rządowi odmówić wydania zgody, ze względów politycznych, na położenie rurociągów, które przebiegać miały przez duńskie wody terytorialne. Decyzję tę zgodnie interpretowano jako wymierzoną w rosyjski Gazprom i projekt Nord Stream 2. W związku z duńskimi zmianami legislacyjnymi Rosjanie wybrali inny wariant położenia gazociągu, bardziej na północny zachód od Bornholmu, tak aby nie znalazł się on na duńskich wodach terytorialnych, a przecinał jedynie 200 milową wyłączną strefę ekonomiczną, bo wówczas Kopenhaga jest pozbawiona możliwości wydania zakazu budowy.

Zdaniem rosyjskich komentatorów propozycja zmiany trasy Nord Stream 2 sformułowana przez duńskiego regulatora nie może zablokować projektu ale znacząco wpłynąć na jego opóźnienie i jest typową „grą na czas”. Rosjanie chcą uruchomić gazociąg do końca roku przede wszystkim z tego powodu, że 31 grudnia kończy się umowa tranzytowa jaką koncern zawarł z ukraińskim Naftochazem i zmiana terminów uruchomienia gazociągu będącego alternatywą wobec tranzytu przez Ukrainę znacząco pogarsza pozycję negocjacyjną Moskwy.

