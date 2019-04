Szokujące słowa szwedzkiej poseł: Musimy założyć, że wszyscy mężczyźni to gwałciciele

– Gdy patrzymy na was, nie możemy powiedzieć, czy jesteście gwałcicielami czy nie, więc musimy założyć, że wszyscy mężczyźni to gwałciciele. To jest brutalna prawda. Tak właśnie wygląda problem strukturalny. Dlatego wszyscy mężczyźni muszą wziąć zbiorową odpowiedzialność. Wszyscy – oświadczyła poseł Snecker.

Do internetu dostało się nagranie z jej przemową.

