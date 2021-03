W wielką Noc

Nie strukturalne reformy i nawet nie wspinaczka na wyżyny humanitaryzmu. Ratunek jest w pierwszym i ostatecznym motywie wiary: „Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (J 8,32). Prawda spychana często na dalszy plan przez swe wtórne owoce, „wartości dodane” chrześcijaństwa, sprowadzana czasami do płaszczyzny czysto naturalnej: „praw człowieka” czy solidarności narodowej. Do „wartości”, które w czasach wzrostu wywołują zaślepiającą euforię, zmieniającą się w czasach kryzysu w gorzki zawód. „A myśmy się spodziewali”… (Łk 24,21).