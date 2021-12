"Do Rzeczy" nr 51: Esej Pawła Lisickiego: Chrystus na tronie Dawida

– Ewangeliści od początku widzieli w Jezusie prawowitego następcę króla Dawida, który ma prawo do jego tronu. Tak samo nauczali pozostali apostołowie, o czym najlepiej świadczy słynny fragment listu św. Pawła do Rzymian. We wstępie Paweł wspomina, że głosi Ewangelię o Synu Bożym „pochodzącym według ciała z rodu Dawida”. Jednak jeśli rzucić okiem na pisma wielu współczesnych znawców historii Nowego Testamentu, to ów związek między Jezusem a Dawidem – tak ważny na samym początku dla chrześcijan – jest niemal nieobecny– piszePaweł Lisicki w eseju „Na tronie Dawida”.

– Bóg nie pozwolił wypędzić się ze świata – mówi ks. prof. Waldemar Chrostowski w rozmowie z Krystianem Kratiukiem.

Na łamach „Do Rzeczy” również:

– Wydawało się, że setna rocznica odzyskania niepodległości przypieczętuje konsensus w ustaleniu pewnego kanonu polityków z okresu lat 1918– 1922. Wielką szóstkę mieli stanowić Piłsudski, Dmowski, Paderewski, Witos, Korfanty i Daszyński. Dziś widać, że ten konsensus wcale nie był mocny. A jeden z czołowych liderów Platformy Obywatelskiej Rafał Trzaskowski natychmiast poparł postulaty uczczenia feministek rondem, któremu dotychczasowe imię Romana Dmowskiego ma być odebrane– zauważa Piotr Semka w artykule „Niewygodny Dmowski”.

– W listopadzie i grudniu wypadają ważne rocznice w dziejach Teatru Narodowego, który w wyniku represji po powstaniu listopadowym nazwano Teatrem Wielkim i tak zostało do dziś. Ten wspaniały gmach z jego fasadą cudem uratowaną od zagłady w 1944 r. był przez lata zaborów ostoją polskości. Dziś przypomnimy o dniu rozpoczęcia budowy i dekoracji jego monumentalnej fasady– pisze Jerzy Miziołek w tekście „Z dziejów Teatru Wielkiego”.

– Kraj, w którym narodziła się zachodnioeuropejska liberalna demokracja, przeobraził się w państwo, w którym ta najszybciej w Europie zamienia się w liberalny totalitaryzm– przekonuje Olivier Bault w artykule „Spętana Wielka Brytania”.

–W grudniu 1918 r. na Wileńszczyźnie zamiast Świętego Mikołaja pojawili się bolszewicy, przynosząc wór niechcianych prezentów: gwałty, rabunki, czerwone komitety oraz komunizm – pisze Jacek Komuda w tekście „Samoobrona wileńska: Wigilia z bolszewikami”.

– 95-letni syn izraelskiego bohatera narodowego uderzył w samo serce syjonizmu. Według niego Izrael jest zbrodniczym państwem, które nie ma przyszłości– zauważa Piotr Zychowicz w artykule „Wolta Jakowa Szareta”.

Na łamach nowego „Do Rzeczy” równieżRafał A. Ziemkiewicz o Stanisławie Michalkiewiczu.

Nowy numer „Do Rzeczy” w sprzedaży od poniedziałku, 20 grudnia2021.