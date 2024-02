Czas nawrócenia

Siostry gotują I Czterdzieści dni Wielkiego Postu to szczególny czas w roku liturgicznym – poprzedza on chrześcijańskie Święto Paschy i nawiązuje do 40-dniowego czasu przebywania Jezusa na pustyni.

Dla chrześcijan jest czasem pokuty, jałmużny i nawrócenia, a zarazem przygotowania do najważniejszych i najpiękniejszych naszym zdaniem Świąt Wielkanocnych. Zaczyna się od Środy Popielcowej i od schowania głęboko do szafy balowych kreacji.