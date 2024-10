Kto zarabia na wojnie na Ukrainie. Karol Gac poleca nowe "Do Rzeczy"

Wojna to jest coś strasznego. To śmierć, kalectwo, ludzkie dramaty. Ale wojna to również okazja na doskonały biznes. To są wielkie pieniądze, koncerny zbrojeniowe. Wojciech Golonka w okładkowym artykule zastanawia się, kto zarabia na wojnie na Ukrainie.

Zarabianie na wojnie na Ukrainie, kto kandydatem PiS na prezydenta

W artykule, który uzupełnia temat okładkowy, Łukasz Warzecha zwraca uwagę, że choć Polska bardzo pomogła Ukrainie, także w wymiarze finansowym, to głos Warszawy w Kijowie nie jest już brany pod uwagę, co można uznać nie tylko za chichot historii, ale również klęskę dotychczasowej polityki. Stąd, jak pisze Warzecha, gorzka satysfakcja realistów.

W najnowszym wydaniu "Do Rzeczy" zajmujemy się również polityką krajową. Piotr Semka w swoim tekście opisuje to, co dzieje się wokół kandydata PiS na prezydenta wewnątrz ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego. A dzieje się naprawdę dużo.

Oprócz tego wywiad z prof. Antonim Dudkiem, który przeprowadził Ryszard Gromadzki. Profesor Dudek mówi wprost: Mamy obecnie sejmokraturę.

Łukasz Zboralski pisze o kryzysie w policji, a Radosław Wojtas o prokurator walczącej, czyli Ewie Wrzosek.

Co jeszcze w nowym "Do Rzeczy"

W numerze znajdują się również teksty ze świata oraz dotyczące religii i Kościoła, a także artykuły na temat kultury czy sportu – jak chociażby ten Łukasza Majchrzyka, który kreśli sylwetkę nowego trenera Igi Świątek.

