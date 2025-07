"Do Rzeczy" nr 28: Ośmieszeni na własne życzenie. Upadek autorytetów prawniczych

– Stając na czele politycznych rewolucjonistów, domagających się ponownego liczenia głosów, Roman Giertych wyrządził koalicji niedźwiedzią przysługę. Mecenas ma jednak własne cele – stwierdza Zuzanna Dąbrowska-Pieczyńska w artykule "Wszystkie strachy Giertycha".

Na łamach "Do Rzeczy" również:

– Wniosek dla liderów partii prawdziwej prawicy z tego, jak zachowuje się PiS półtora roku po utracie władzy, powinien być jasny: wiązanie się z tak zachowującym się Prawem i Sprawiedliwością byłoby ze wszech miar ryzykowne – pisze Łukasz Warzecha w tekście "Kaczyński: Byliśmy doskonali".

– Wyszła za mąż z miłości, ale nie była szczęśliwa. Ani perły ofiarowane przez Zygmunta Augusta, ani wspaniałe suknie nie wybroniły jej przed gniazdem żmij, którym był dwór na Wawelu. Zmarła po trzech latach panowania i zostawiła po sobie piękną legendę – stwierdza Joanna Bojańczyk w artykule "Barbara od pereł".

– Polscy świadkowie tragedii jedwabieńskich Żydów przed ich zamordowaniem podkreślają sadystyczny ferwor młodych, nigdy przedtem w mieście niewidzianych, oprawców – zauważa Marek Kamiński w tekście "Nigdy więcej ekshumacji".

– Wasale USA pokornie wybrali opcję płacenia za utrzymanie amerykańskiego ładu. Nie jest to, jakby chcieli niektórzy, haracz mafijny. Natomiast bez wątpienia Donald Trump świetnie skonsumował to, czego sam nie zasiał – kilka lat ochoczo kreowanej i podsycanej psychozy o niechybnej inwazji Rosji na wszystkie kraje Europy z osobna i razem wzięte uczyniło zawoalowane ultimatum prezydenta Ameryki propozycją nie do odrzucenia – pisze Wojciech Golonka w tekście "Komiwojażer pokoju".

W najnowszym numerze również Piotr Semka o dwóch konfliktach targających polskim Kościołem.

Nowy numer "Do Rzeczy" w sprzedaży od 7 lipca 2025 r.

