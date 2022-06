Ukraina oficjalnie kandydatem do UE. Morawiecki: To historyczny dzień

"Ukraina uzyskała status kandydata do UE. To historyczny dzień dla Europy. To wielka chwila dla jedności Europy i obrony jej podstawowych wartości. Walka o wolność Ukrainy trwa!" — napisał Morawiecki w czwartek wieczorem na Twitterze.

Rzecznik rządu Piotr Mueller, komentując wpis premiera, stwierdził, że "w marcu w Paryżu na RE pojawiały się twarde głosy, że status kandydata dla Ukrainy nie jest możliwy" i że "wprost zniechęcano do składania wniosku". "Skuteczna polityka Morawieckiego oraz naszych partnerów doprowadziła do skruszenia muru zobojętnienia. Dzisiaj dobry dzień dla Europy!" – stwierdził Mueller.