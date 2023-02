UE zapowiada nowe sankcje. Von der Leyen podała, w kogo uderzą

Prezydent Zełenski kontynuuje swój objazd po Europie. Polityk był niedawno w Wielkiej Brytanii oraz Francji, a w czwartek złożył wizytę w Brukseli, gdzie wystąpił w Parlamencie Europejskim.

– Dziękuję za poświęconą uwagę Ukrainie. Dziękuję za podejście do wartości, które nie zmieniają się podczas walki o Europę. Europa ma szczęście, że w największym europejskim parlamencie liczą się zasady i mogą one liczyć na poparcie większości tu zgromadzonych – mówił prezydent.

Von der Leyen: Proponujemy nowy pakiet sanacji

Po Zełenskim głos zabrała szefowa KE Ursula von der Leyen. – Dziękuję Wołodymyrze, że przyjechałeś do serca Europy. Wasza walka jest walką o serce demokracji i wspólną Europę. Jesteśmy jedną rodziną, mamy wspólną wizję. Będziemy pomagać, możecie na nas liczyć – mówiła polityk.

Polityk podkreśliła, że Ukraińcy "składają swoje życie, aby bronić naszej suwerenności". Jednocześnie podkreśliła, że UE proponuje nowy pakiet sanacji przeciwko liderom politycznym i wojskowym.

Nowe europejskie sankcje będą obejmować nowe zakazy eksportu o wartości ponad 10 mld euro. Mają też uderzyć w rosyjską propagandę.

Von der Leyen: Zbieramy dowody

– Zbieramy dane na temat popełnionych przestępstw. Dlatego w Hadze powołany jest ośrodek, aby zbierać dowody. Powołujemy sąd, aby zbierać te dowody. Mamy wolę polityczną, aby pociągnąć do odpowiedzialności za przestępstwa– mówiła.

Von der Leyen przekazała ponadto, że powołany zostaje sekretariat w Brukseli i Kijowie. – W 36 miastach będą powołane biura, by wspierać Ukrainę. To jest wsparcie ze strony Unii Europejskiej. Liczy się każde życie, by wesprzeć Ukrainę. Ukraina idzie w kierunku przyszłości europejskiej. Akcesja oparta jest o ocenę postępy – mówiła polityk.

Czytaj też:

Macron zmienił zdanie ws. Rosji? Mocne słowa prezydenta FrancjiCzytaj też:

Scholz: W UE to Niemcy udzielają Ukrainie najwięcej pomocy