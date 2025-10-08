Bruksela składa skargę na Polskę. Sprawa trafi do TSUE

Wcześnie Bruksela wszczęła wobec Polski procedurę naruszenia prawa UE.

Unijne przepisy stanowią, że państwa członkowskie są zobowiązane do przekazania Komisji Europejskiej zaktualizowanych planów do 30 czerwca 2024 r.

Krajowy Plan w dziedzinie Energii i Klimatu jest opracowywany na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu.

Państwa należące do Unii Europejskiej mają obowiązek do przekazania aktualizacji planu co 5 lat, jak również opracowania nowego planu co 10 lat. Za sporządzenie tego dokumentu odpowiedzialni są ministrowie odpowiedzialni za sprawy energetyki oraz klimatu.

Ministerstwo Klimatu informuje na swojej witrynie internetowej, że państwo polskie przekazało Komisji Europejskiej w 2019 r. Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021–2030, a także w marcu 2024 r. "wstępną wersję projektu aktualizacji Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021–2030".

Jak czytamy Polska opracowała ponadto "projekt aktualizacji Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021–2030, który przedłożono do konsultacji publicznych w październiku 2024 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępnioną w lutym 2025 r.".