Bodnar zadowolony z nakazu TSUE wobec Polski. "Ważny krok"

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że państwo członkowskie ma obowiązek uznawać tzw. małżeństwo jednopłciowe za legalne, jeśli zostało ono zawarte w kraju, gdzie przepisy przewidują taką możliwość.

TSUE: Polska ma uznawać "małżeństwa" jednopłciowe

Sprawa dotyczy dwóch obywateli polskich (jeden z nich posiada również obywatelstwo niemieckie) którzy zawarli "związek małżeński" w Berlinie. Następnie wnieśli o transkrypcję ich niemieckiego aktu małżeństwa do polskiego rejestru stanu cywilnego, na co zgody dostać nie mogli, ponieważ prawo polskie nie przewiduje małżeństwa osób tej samej płci. Ostatecznie sprawa trafiła przed TSUE, który nakazał Polsce uznawać ich "małżeństwo".

Bodnar: Ważny krok w kierunku uznawania związków osób tej samej płci w Polsce

Były minister sprawiedliwości prof. Adam Bodnar nie kryje zadowolenia. Swoimi przemyśleniami podzielił się w serwisie społecznościowym X (dawniej Twitter).

"Kilkanaście lat temu napisałem w doktoracie, że obywatelstwo UE stanie się katalizatorem dla małżeństw czy związków partnerskich osób tej samej płci zawartych w innych państwach członkowskich. Dzisiejszy wyrok TSUE w sprawie C-713/21 Wojewoda Mazowiecki potwierdza fundamentalny charakter praw wynikających z Traktatu UE. Bo Unia Europejska to nie tylko wspólnota ekonomiczna, ale także wspólnota wszystkich obywateli państw członkowskich. Skoro obywatele UE chcą i mogą korzystać ze swobody przemieszczania się i zamieszkania na terytorium innego państwa członkowskiego, to nie powinni być w tym ograniczani. Nie mogą być traktowani w jednym państwie członkowskim jak małżeństwo, a w drugim jak osoby dla siebie obce i stanu wolnego. Wyrok TSUE to ważny krok w kierunku uznawania związków osób tej samej płci w Polsce. Liczę, że zostanie szybko wykonany, a władze polskie wydawać będą transkrypcje aktów małżeństwa zawartych w innych państwach. No i oczywiście tym pilniejsze jest teraz uchwalenie ustawy o statusie osoby najbliższej" – napisał Bodnar.



Ordo Iuris: Orzeczenie TSUE wydane poza kompetencjami