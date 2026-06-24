Komisja Europejska negocjuje z talibami deportacje migrantów do Afganistanu

Według źródeł unijnych rozmowy miały charakter techniczny i nie oznaczają formalnego uznania władz talibów przez Brukselę.

Komisja Europejska podkreśla, że celem kontaktów jest omówienie praktycznych kwestii związanych z polityką migracyjną i ewentualnym odsyłaniem osób, które nie uzyskały prawa pobytu w państwach członkowskich.

Rzecznik KE przekazał, że rozmowy dotyczyły przede wszystkim powrotów do Afganistanu osób, "które dopuściły się poważnych przestępstw lub stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa". Ich dokładna liczba nie jest znana, bo Komisja nie ma takich danych.

Według Eurostatu, spośród 14 270 obywateli Afganistanu, którym w pierwszych dziewięciu miesiącach ubiegłego roku nakazano opuszczenie UE, faktycznie deportowano jedynie 340 osób, czyli zaledwie 2 proc.

Delegacja talibów w Brukseli. Rozmowy z KE o migracji i deportacjach

Belgijskie władze wydały wcześniej ograniczone czasowo wizy pięciu członkom delegacji talibów. Jak zaznaczono, dokumenty pozwalały wyłącznie na pobyt w Belgii i były ważne przez jeden dzień – podaje Euronews.

Rozmowy wywołały krytykę części europosłów i organizacji broniących praw człowieka. Amnesty International, Human Rights Watch oraz organizacje zrzeszone w European Council on Refugees and Exiles (ECRE) ostrzegły, że dialog z talibami może prowadzić do normalizacji relacji z reżimem oskarżanym o systemowe łamanie praw kobiet i represje wobec społeczeństwa.

Presja na zaostrzenie polityki migracyjnej wobec obywateli Afganistanu rośnie w części państw UE od miesięcy. W październiku ubiegłego roku 20 krajów europejskich, w tym Polska, apelowało do Komisji Europejskiej o wypracowanie mechanizmów umożliwiających deportacje Afgańczyków nieposiadających prawa pobytu.

Europejska Rada ds. Uchodźców i Wygnańców stoi na stanowisku, że Afganistan wciąż nie może być uznany za kraj bezpieczny do powrotu z powodu stale pogarszającej się sytuacji w zakresie praw człowieka, braku skutecznej ochrony prawnej oraz ryzyka prześladowań.

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