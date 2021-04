Dziambor: Latem rząd ogłosi wielkie zwycięstwo lockdownu z wirusem

Konfederacja od początku epidemii koronawirusa konsekwentnie opowiada się zarówno przeciwko daleko idącym restrykcjom, jak i kolejnym lockdownom. W wywiadzie dla Programu Trzeciego Polskiego Radia poseł Artur Dziambor tłumaczył stanowisko prawicowej opozycji w tej sprawie.

"Tego typu walka z wirusem nie ma sensu"

Poseł Konfederacji po raz kolejny negatywnie ocenił wprowadzane przez rząd ograniczenia praw obywatelskich i swobody prowadzenia działalności gospodarczej. W opinii wiceprezesa partii KORWiN rząd nie powinien utrudniać przedsiębiorcom pracowania i zarabiania.

Polityk wskazał, że blokowanie gospodarki nie przekłada się w pozytywny sposób na sytuację zdrowotną. Przypomniał, że Polska ma obecnie najwyższy wskaźnik śmiertelności pozacovidowej w Europie.

Dziambor zaznaczył, że fryzjer może pójść do supermarketu, sprzedawczyni z tego sklepu nie może pójść do fryzjera, a oboje mogą wspólnie pójść do kościoła. – To są naprawdę absurdy. Nie o to chodzi, żeby się wdawać w szczegóły, kto ma gorzej, kto ma lepiej. Chodzi o to, żeby po prostu zrozumieć, że tego typu walka z wirusem nie ma najmniejszego sensu – stwierdził.

"Rząd ogłosi wielkie zwycięstwo lockdownu"

Artur Dziambor przywołał sytuację epidemiczną w Teksasie, gdzie obostrzenia zostały zniesione, a liczba nowych zakażeń oraz hospitalizacji cały czas spada. Kolejnym argumentem świadczącym o skuteczności liberalnej strategii walki z COVID-19 jest w jego ocenie przykład Szwecji. – Doświadczenie szwedzkie jest takie, że bez lockdownu mają w tym momencie mniejszą śmiertelność niż Polska z lockdownem – zwrócił uwagę parlamentarzysta.

Czytaj też:

Przełom w Teksasie. Władze znoszą obostrzenia

Prowadząca audycję Beata Michniewicz wyraziła opinię, że z ocenami w tym zakresie należy się jeszcze wstrzymać. – To jeszcze nie koniec, więc podsumowania będziemy mogli dokonać, jak to wszystko się skończy – powiedziała. – Ja pani powiem, kiedy to się skończy. Za chwilę będą temperatury typu 30 stopni, za chwilę będzie lato i wiadomo, że wtedy okres grypowy, wirusowy jest wtedy przyciszony. Wtedy rząd ogłosi wielkie zwycięstwo lockdownu z wirusem – odpowiedział Artur Dziambor.

Czytaj też:

Ważny wpis Niedzielskiego. "Pierwszy sygnał przełamania trendu w III fali"Czytaj też:

"Jeżeli liczba zakażeń będzie rosła...". Prof. Horban o wprowadzeniu godziny policyjnej