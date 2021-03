Konfederacja: Rząd ubzdurał sobie, że lockdown uratuje Polaków

Konfederacja od początku epidemii konsekwentnie opowiada się przeciwko blokowaniu gospodarki, systemu ochrony zdrowia i edukacji zarówno w formie daleko idących restrykcji, jak i kolejnych lockdownów.

Konfederacja: zakończyć lockdown

Podczas dzisiejszego spotkania z dziennikarzami posłowie Michał Urbaniak, Krystian Kamiński i szef Biura Prasowego Konfederacji Tomasz Grabarczyk po raz kolejny wezwali rząd do zakończenia polityki polegającej na zamykaniu gospodarki.

Poseł Urbaniak przypomniał słowa Einsteina, że "szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać różnych rezultatów". – Miała być walka z pandemią w obronie ludzi, a można odnieść wrażenie, że mamy teraz walkę z ludźmi w obronie pandemii" – ocenił, dodając, że – to, co robi minister Niedzielski, nie przynosi dobrych rezultatów. W ocenie konfederatów potwierdzeniem tego, jest m.in. fiasko regionalnych lockdownów.

Covidowy amok

– To jest jakiś covidowy amok, w którym jest minister Niedzielski. Można powiedzieć, że rząd będzie walczył z covidem do ostatniego polskiego pracownika i ostatniego polskiego przedsiębiorcy – powiedział Urbaniak. – Jedni bankrutują, inni w desperacki sposób próbują się ratować. Tysiące pracowników straciło pracę, bądź zaraz ją straci – alarmował.

Przedstawiciele Konfederacji mówili o problemach wynikających z przedłużającej się blokady służby zdrowia.

– Mamy ogromną liczbę zgonów – najwyższą od drugiej wojny światowej, a rząd i minister Niedzielski mówią, że zawieszają zabiegi, zawieszają inne badania lekarskie na rzecz walki z covidem. Nie będziemy mieli takiego problemu z covidem jak z chorobami wieńcowymi, czy nowotworowymi. Wiele z tych chorób nie zostaje wykrytych. Wiele z tych chorób nie będzie leczonych – wskazał Michał Urbaniak, ostrzegając, że tysiące ludzi umrze tylko dlatego, że rząd skupia się wyłącznie na koronawirusie, zapominając zupełnie o innych chorobach, które przecież nie przestały ludzi dotykać.

Grabarczyk: polityka lockdownowa nie ma żadnego uzasadnienia

Poseł Krystian Kamiński ocenił, że tak naprawdę wszyscy wiemy już, że lockdowny nie działają. – Najlepszym tego przykładem jest choćby ten punktowy lockodwn prowadzony w ostatnich miesiącach – powiedział. – polityka lockdownowa nie ma żadnego uzasadnienia, ona nie działa, co pokazują przykłady innych państw – dodał.

Ten temat rozwinął Tomasz Grabarczyk, który przywołał przykłady niektórych stanów USA, które nie poszły drogą surowych restrykcji, co przyniosło pozytywne efekty.

– Rząd ubzdurał sobie, że zamknięcie gospodarki, lockdown, uratuje zdrowie Polaków i poprawi naszą sytuację, ale to nie prawda – podsumował konfederata.

