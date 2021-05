Jest decyzja Rady Medycznej ws. szczepień 12-latków

"Na dzisiejszym posiedzeniu Rady Medycznej przy Premierze RP została przyjęta rekomendacja dot. szczepień 12+. Rada rekomenduje szczepienia przeciw COVID-19 osób od 12. do 15. roku życia preparatem Cominarty" – poinformowano na twitterowym profilu Szczepimy Się.

W piątek Komitet ds. Produktów Leczniczych stosowanych u Ludzi (CHMP) Europejskiej Agencji Leków (EMA) zalecił rozszerzenie wskazania do stosowania szczepionki przeciw COVID-19 firmy Pfizer-BioNTech u osób w wieku od 12 do 15 lat. W ocenie EMA wskaźnik skuteczności tej szczepionki może wahać się od 75 do 100 proc.

Działania niepożądane

Najczęstsze działania niepożądane u dzieci w wieku 12-15 lat są podobne do tych występujących u osób w wieku 16 lat i starszych. Obejmują ból w miejscu wstrzyknięcia, zmęczenie, ból głowy, ból mięśni i stawów, dreszcze i gorączkę. Są zwykle łagodne lub umiarkowane i ustępują w ciągu kilku dni po szczepieniu.

Komitet uznał, że korzyści płynące ze stosowania Comirnaty w tej grupie wiekowej przeważają nad ryzykiem.

Szczepionka Comirnaty firmy Pfizer/BioNTech, zapobiegająca COVID-19, zawiera cząsteczkę zwaną informacyjnym RNA (mRNA) z instrukcjami wytwarzania białka znanego jako białko wypustkowe, naturalnie występującego w SARS-CoV-2, wirusie wywołującym COVID-19, dzięki czemu przygotowuje organizm do obrony przed SARS-CoV-2.

Cztery szczepionki w Polsce

Polscy pacjenci otrzymują cztery szczepionki przeciw COVID-19. Preparaty firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca są dwudawkowe, a specyfik opracowany przez Janssen Pharmaceutica NV, firmę z pionu farmaceutycznego Johnson & Johnson, wymaga podania tylko jednej dawki.

