COVID-19 w Belgii. Trwa gwałtowny spadek nowych infekcji, hospitalizacji i zgonów

Do środy (ostatni termin, dla którego dostępne są dane) 5 363 356 osób w Belgii otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki przeciwko koronawirusowi. To 58,2 proc. dorosłej populacji. 2 761 505 osób w Belgii jest w pełni zaszczepionych przeciwko koronawirusowi – podała telewizja VRT.

Spadki o 23 proc.

W ciągu tygodnia od 4 do 10 czerwca szpitale w kraju odnotowały średnio 61 przyjęć dziennie. Jest to spadek średnio o 23 proc. w porównaniu z poprzednim tygodniem.

820 pacjentów z COVID-19 przebywa w belgijskich szpitalach. To o 23 proc. mniej niż tydzień wcześniej.

Spośród tych hospitalizowanych na OIOM-ach znajduje się 302 pacjentów z COVID-19, z których 179 jest podłączonych do respiratorów. Liczba pacjentów na oddziałach intensywnej terapii spadła w ciągu ostatniego tygodnia o 17 proc.

W ciągu tygodnia od 1 do 7 czerwca w Belgii codziennie umierało średnio 11 osób z COVID-19. To o 20 proc. mniej niż średnia dzienna liczba ofiar śmiertelnych w poprzednim tygodniu. Do tej pory w Belgii zmarło 25 068 osób z powodu COVID-19.

Szczepienia w Polsce

Tymczasem w Polsce wykonano 23 mln 628 tys. 450 szczepień przeciw COVID-19 – podano w piątek na rządowych stronach. W pełni zaszczepionych jest 9 mln 204 tys. 705 osób. Dzienna liczba szczepień wyniosła ponad 460 tys.

Łącznie do Polski dostarczono dotąd 26 mln 886 tys. 540 dawek.

Od 27 grudnia ub.r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, zutylizowano 21 tys. 182 dawki. Zgłoszono 10 tys. 653 niepożądanych odczynów poszczepiennych.

Polscy pacjenci otrzymują cztery szczepionki przeciw COVID-19. Szczepionki firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca są dwudawkowe, zaś preparat opracowany przez Janssen Pharmaceutica NV, firmę z pionu farmaceutycznego Johnson & Johnson, wymaga podania jednej dawki.

Czytaj też:

Psychiatra: Szczepienia dzieci i nastolatków są niedopuszczalneCzytaj też:

Rośnie liczba zakażeń w Rosji. Tak źle nie było od lutego