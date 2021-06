AstraZeneca: Nasze badanie dot. leczenia COVID-19 zawiodło

Brytyjsko-szwedzki producent leków AstraZeneca poinformował we wtorek, że badanie jego leczenia przeciwciałem monoklonalnym AZD7442 nie spełniło głównego celu, jakim jest zapobieganie objawowemu zakażeniu COVID-19 u osób niedawno narażonych na koronawirusa.

Kto brał udział w badaniu?

Firma podała, że uczestnikami badania byli nieszczepieni dorośli powyżej 18. roku życia z potwierdzonym kontaktem z osobą zakażoną koronawirusem w ciągu ostatnich ośmiu dni.

Przeciwciało AZD7442 zmniejszyło ryzyko rozwoju objawowej postaci COVID-19 o 33 proc. w porównaniu z placebo, co nie było znaczące ze względu na poziom istotności statystycznej – podała firma. AstraZeneca analizuje również leczenie w ramach badania u pacjentów przed ekspozycją na zakażenie oraz w celu zapobiegania poważniejszej chorobie.

Firmy rywalizujące z AstraZenecą, jak Regeneron Pharmaceuticals Inc i Eli Lilly & Co mają podobne produkty przeciwciał monoklonalnych, które zostały dopuszczone do użytku – podała agencja Reutera.

Jedna z czterech szczepionek w UE

AstraZeneca produkuje jedną z czterech szczepionek dopuszczonych do stosowania na terytorium Unii Europejskiej. Pozostałe trzy pochodzą od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i Johnson & Johnson. Ta ostatnia szczepionka jest jednodawkowa.

We wtorek na rządowych stronach internetowych podano, że w Polsce wykonano dotąd 24 mln 687 tys. 629 szczepień przeciw COVID-19. W pełni zaszczepionych jest ponad 9,9 mln osób.

Od 27 grudnia ub.r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, zutylizowano 25 tys. 38 dawek. Zgłoszono 10 tys. 941 niepożądanych odczynów poszczepiennych.

