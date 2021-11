Rzecznik MZ wyjaśnia przyczynę dużej liczby zakażeń koronawirusem w raporcie

Wojciech Andrusiewicz tłumaczył w środę przyczyny dużej ilości zakażeń w raporcie MZ. – Ponad 70 proc. z tych osób zaraportowanych, które nie poradziły sobie z COVID-em, są to osoby, które nie były w pełni zaszczepione, czyli nie były po dwóch dawkach bądź jednej dawce i w granicach 73 proc. z tych osób to były dotknięte wielochorobowością – powiedział na konferencji prasowej polityk.

Długi weekend przyczyną kumulacji w raporcie MZ

– Ponad 460 osób zakwalifikowanych do tej najczarniejszej statystyki, czyli do zgonów. To 460 osób, które nie poradziły sobie z COVID-em, ale musimy pamiętać, że dzisiejszy raport uwzględnia dość dużą liczbę przypadków z przedłużonego weekendu, który zaczął się 11 listopada, dlatego też ta kumulacja, mówiąc kolokwialnie, nastąpiła właśnie w dzisiejszym raporcie – wytłumaczył.

Andrusiewicz przekazał, że na prośbę ministra zdrowia, Główny Inspektor Sanitarny wysłał do wszystkich wojewódzkich inspektoratów sanitarnych w kraju nakaz wzmożenia kontroli sanitarnych we wszystkich punktach handlowych w kraju.

– Jest to nakaz intensyfikacji działań kontrolnych pod kątem przestrzegania obostrzeń epidemicznych, czyli przede wszystkim zasłaniania nosa i ust przez personel i wskazania czy personel i ekspedienci ze sklepu spełniają wszystkie epidemiczne, stosują się do wymogów epidemicznych – dodał.

Rekord "czwartej fali"

Według danych ze środy nowe zakażenia SARS-CoV-2 dotyczą województw: mazowieckiego (5084), śląskiego (2728), wielkopolskiego (2135), lubelskiego (1938), dolnośląskiego (1712), łódzkiego (1543), małopolskiego (1538), zachodniopomorskiego (1238), pomorskiego (1015), podkarpackiego (988), podlaskiego (984), kujawsko-pomorskiego (973), warmińsko-mazurskiego (790), opolskiego (531), świętokrzyskiego (491), i lubuskiego (363).

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w komunikacie, że 188 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

W raporcie napisano, że "z powodu COVID-19 zmarły 124 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 339 osób" (łącznie 463 zgony w ciągu ostatniej doby).

Opublikowane w środę dane dotyczące zakażeń i zgonów są najgorsze w tej fali pandemii. Według raportu MZ, łączna liczba zakażeń koronawirusem wzrosła w środę do 3 254 875. Od początku wybuchu epidemii z powodu COVID-19 zmarły 79 624 osoby.

Ministerstwo przekazało ponadto, że na kwarantannie przebywa 436 285 osób. Resort podał też, że wyzdrowiało dotąd 2 831 903 zakażonych.

