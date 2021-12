Minister zdrowia Niemiec: Kary dla osób odmawiających szczepień powinny być dotkliwe

Wobec osób unikających szczepienia minister zasugerował kary na „dotkliwym” poziomie, jednak wyklucza karę pozbawienia wolności – informuje w piątek „Die Welt”. Nowe rozporządzenie, nad którym pracuje aktualnie Bundestag, przewiduje m.in. obowiązkowe szczepienia personelu szpitali, domów opieki i spokojnej starości.

Obowiązkowe szczepienia

Lauterbach, lekarz wirusolog z wykształcenia i nowy federalny minister zdrowia, zaznaczył, że najważniejszym celem jest obecnie znaczne ograniczenie infekcji wariantem Delta do Bożego Narodzenia – tak, aby możliwe było bezpieczne podróżowanie w święta. – O to właśnie walczymy. Teraz chodzi o przełamanie fali Delty i zapobieganie fali Omikronu w jak największym stopniu – podkreślił minister. Szacuje też, że do osiągnięcia tego celu potrzebne jest jeszcze wykonanie ok. 30 mln szczepień do końca roku.

Wcześniej, w wywiadzie udzielonym „Spieglowi”, opowiedział się za obowiązkowymi szczepieniami dla nauczycieli. – Z tego co do tej pory wiemy, nowy wariant Omikron wpływa na dzieci znacznie bardziej niż poprzednie warianty. Dzieci są częściej zarażone, a także poważniej przechodzą chorobę. Dlatego tak ważne stają się szczepienia dzieci – powiedział minister.

Lauterbach dodał, że nie uważa, by kary pozbawienia wolności były konieczne. „Nikt nie musi iść do więzienia. Ale nałożenie grzywien będzie nieuniknione. Jeśli ktoś nie zapłaci, kary będą musiały znacznie wzrosnąć. Ale jestem pewien, że wielu osobom wystarczy sam komunikat o powszechnym obowiązku szczepień”.

Minister zapowiada również, że chce uatrakcyjnić zawód pielęgniarki „za pomocą zachęt ekonomicznych”. Jego zdaniem propozycja premiera Bawarii Markusa Soedera (CSU) o podwojeniu pensji pracownikom intensywnej terapii nie będzie skutecznym rozwiązaniem. – Stworzyłoby to zbyt dużą różnicę płac między personelem pielęgniarskim na oddziale intensywnej terapii a pozostałymi obszarami – zauważył.

Minister zapowiada także, że chce przyspieszyć prace Stałej Komisji Szczepień (Stiko), która ostatnio była wielokrotnie krytykowana za zbyt powolne wydawanie kolejnych zaleceń. – Stiko nadal może działać i podejmować decyzje całkowicie niezależnie, bez żadnego wpływu czy nacisku ze strony ministerstwa – podkreślił.

Czytaj też:

Czarnek: Będziemy przekonywać do szczepień dzieci, a nie zmuszaćCzytaj też:

Szczepienie dzieci w wieku 5-11 lat. Portugalscy lekarze mówią "nie"