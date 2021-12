WHO: Omikron zaraża zaszczepionych

– Istnieją teraz spójne dowody na to, że Omikron rozprzestrzenia się znacznie szybciej niż wariant Delta – powiedział dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus podczas briefingu informacyjnego dla dziennikarzy z Genewy, który odbył się w nowym budynku centrali organizacji.

– Jest bardziej prawdopodobne, że osoby zaszczepione lub wyleczone z COVID-19, mogą zostać zakażone lub ponownie zainfekowane” – powiedział Tedros.

Koronawirus. Omikron a szczepionki na COVID

Główny naukowiec WHO, Soumya Swaminathan, powiedział, że wariant skutecznie unika niektórych odpowiedzi immunologicznych, co oznacza, że szczepienia przypominające wdrażane w wielu krajach powinny być skierowane do osób ze słabszym układem odpornościowym.

Omikron wydaje się być lepszy w unikaniu przeciwciał generowanych przez niektóre szczepionki przeciw COVID-19, ale istnieją inne formy odporności, które mogą zapobiegać infekcji i chorobom, powiedzieli urzędnicy WHO. – Nie wierzymy, że wszystkie szczepionki staną się całkowicie nieskuteczne – powiedział Swaminathan.

Swaminathan mówiła, że zespół WHO zaoferował również pewną nadzieję światu stojącemu w obliczu nowej fali, że 2022 będzie rokiem, w którym pandemia, która już zabiła ponad 5,6 miliona ludzi na całym świecie, zakończy się. – DDzięki opracowaniu szczepionek drugiej i trzeciej generacji, dalszemu rozwojowi leczenia przeciwbakteryjnego i innym innowacjom – oceniła.

Czytaj też:

Prof. Kuna: Z punktu widzenia naukowego certyfikaty nic nie dająCzytaj też:

Belgia: W szpitalach ponad dwa razy więcej zaszczepionych niż niezaszczepionych na COVIDCzytaj też:

Lisicki: To pierwszy przypadek w dziejach medycyny, gdzie winnym nieskuteczności lekarstwa jest osoba, która go nie stosujeCzytaj też:

Mentzen: Prawa obywatelskie należą się na mocy konstytucji, a nie na mocy subskrypcji u Pfizera