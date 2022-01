Nowe obostrzenia w związku z Omikronem w Niemczech

W piątek w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele rządu federalnego RFN oraz niemieckich krajów związkowych – poinformowała Polska Agencja Prasowa.

Uzgodniono dalsze działania w walce z pandemią COVID-19 w dobie nowych mutacji wirusa Sars-CoV-2.

Nowe obostrzenia

Zgodnie z nową zasadą osoby zaszczepione przeciwko COVID-19 oraz ozdrowieńcy muszą przedstawić negatywny wynik testu na obecność koronawirusa w organizmie, aby móc wejść do lokalu gastronomicznego. Zwolnieni z obowiązku są ludzie, którzy przyjęli już tzw. dawkę przypominającą preparatu. Przepisy nazwano metodą "2G plus". Obowiązywać będą w całym państwie z wyjątkiem Saksonii-Anhalt. W tym kraju związkowym bowiem, w przeciwieństwie do innych, nadal dominować ma wariant wirusa Sars-CoV-2 Delta, stąd nowe rozwiązania sanitarne mają być tam niepotrzebne.

– To jest surowe rozporządzenie – skomentował decyzję kanclerz Niemiec. Olaf Scholz spotkał się z mediami po naradzie na konferencji prasowej z udziałem przedstawicieli krajów związkowych. Polityk przekonywał jednak, iż "jest to konieczne", ponieważ "pomoże lepiej niż obecnie kontrolować infekcje".

Skrócenie kwarantanny

Premierzy niemieckich landów i rząd federalny RFN zgodzili się też na skrócenie okresów kwarantanny i izolacji, tak jak zapowiadali już jakiś czas temu. Kwarantanna dla osób kontaktowych z zakażonymi oraz izolacja zakażonych mają zostać skrócone i uproszczone. W obu przypadkach będzie to do 14 dni.

Zgodnie z piątkową decyzją, osoby kontaktowe będą zwolnione z kwarantanny, jeśli są zaszczepione tzw. dawką przypominającą preparatu przeciw COVID-19, podwójnie zaszczepione w ostatnim czasie lub niedawno wyzdrowiały z choroby. W przypadku wszystkich innych osób izolacja lub kwarantanna powinny zakończyć się po 10 dniach.

