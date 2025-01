Kaczyński zabrał głos ws. Trumpa: Mamy szczególną sytuację

– Mamy szczególną sytuację, oto w najpotężniejszym państwie, a w szczególności najpotężniejszym państwie demokratycznym, w USA, mamy powrót do zdrowego rozsądku, do odrzucenia tych wszystkich przedsięwzięć, które mają ograniczać rozwój gospodarczy, ale co może jeszcze ważniejsze, powrót do zdrowego rozsądku w takich sprawach jak np. płci – stwierdził Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej.

Prezes PiS nie ma wątpliwości jednak, że zwycięstwo Trumpa nie musi przełożyć się wprost na sukces prawicy w Europie, w tym w Polsce.

– Ja najdalszym jestem od takiego myślenia, że wydarzenia w Stanach Zjednoczonych załatwiają polskie sprawy. Polskie sprawy musimy załatwić my tutaj sami. Mamy okazję, taką okazją są wybory prezydenckie – powiedział Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej.

Donald Trump zaprzysiężony

Donald Trump został zaprzysiężony na 47. prezydenta USA. Uroczystość, zgodnie z tradycją, odbyła się na Kapitolu.

– Od dzisiaj nasze państwo będzie rozkwitało i będzie ponownie szanowane na świecie. Wszystkie narody będą nam zazdrościły i nie pozwolimy sobie, aby nas wykorzystywano. Każdego dnia mojej administracji sprawię, że Ameryka będzie najważniejsza – powiedział 47. prezydent USA Donald Trump.

Przywódca szczególnie akcentował chęć przywrócenia ładu w Stanach Zjednoczonych.

– Nasza niepodległość zostanie odzyskana i przywrócę bezpieczeństwo. Równowaga sprawiedliwości zostanie przywrócona, a stosowanie wymiaru sprawiedliwości jako broni zakończy się. Ameryka wkrótce będzie jeszcze bardziej wyjątkowa niż kiedykolwiek wcześniej. Powracam na urząd prezydenta pewny, że jesteśmy na początku ery sukcesu – podkreślił.

Prezydent USA Donald Trump po zaprzysiężeniu podpisał pierwsze dokumenty dotyczące m.in. wprowadzenia stanu wyjątkowego na granicy z Meksykiem, wyjścia Ameryki z WHO i ułaskawienia uczestników szturmu na Kapitol.

