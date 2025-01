Trump nie traci czasu. "Jesteście zwolnieni"

Prezydent USA Donald Trump nie traci czasu. Amerykański przywódca zaraz po zaprzysiężeniu zaczął reorganizować pracę administracji.

"Nasz pierwszy dzień w Białym Domu jeszcze się nie skończył! Moje biuro aktywnie zajmuje się identyfikacją i usuwaniem ponad tysiąca osób, mianowanych przez prezydenta z poprzedniej administracji, które nie pasują do naszej wizji, aby ponownie uczynić Amerykę Wielką" – napisał Donald Trump na swojej platformie Truth Social.

Trump zwalnia ludzi. "To wiadomość"

Jak dodał we wpisie, seria zwolnień ma być "wiadomością" dla urzędników amerykańskiej administracji.

"Jesteście zwolnieni"- napisał w mediach społecznościowych do czterech wysokich rangą urzędników państwowych powołanaych za prezydentury Joe Bidena.

Chodzi o generała Marka Milley'a, byłego przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów, a do decyzji Trumpa, także członka Narodowej Rady Doradczej ds. Infrastruktury. Zwolnieni zostali również Jose Andreasa z Rady ds. Sportu, Fitnessu i Żywienia, Brian Hook z think tanku Wilson Center for Scholars oraz Keisha Lance Bottoms z Rady ds. Eksportu.

Marco Rubio nowym sekretarzem stanu USA

Senat USA zatwierdził Marco Rubio na stanowisko sekretarza stanu w administracji prezydenta Donalda Trumpa. Za kandydaturą Rubio głosowało w poniedziałek 99 senatorów, nikt nie był przeciw.

Wcześniej zielone światło dla nowego sekretarza stanu dała senacka komisja spraw zagranicznych i zaleciła, aby cała izba wyższa Kongresu zatwierdziła republikanina na to stanowisko.

Rubio podczas przesłuchania przez komisję zapowiedział m.in., że polityką USA będzie doprowadzenie do końca wojny na Ukrainie, a do tego potrzebne są ustępstwa zarówno ze strony Rosji, jak i Ukrainy.

